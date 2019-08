L’Olympique de Marseille ne lâche pas Valentin Rongier (24 ans). Cible prioritaire du club phocéen en cas de départ de Luiz Gustavo, le capitaine du FC Nantes compose depuis le début de la saison avec cet intérêt sans que cela affecte son niveau de jeu. Exemplaire dans ses prestations alors que la technique de la bouderie est souvent à la mode dans ce cas de figure, Rongier n’a rien à se reprocher.

Cependant, la situation vient de se dégrader pour le milieu de terrain. Hier, 20 Minutes nous a appris que l’OM était revenu à la charge avec une offre tournant autour des 13 M€. Un montant jugé une nouvelle fois insuffisant par les Canaris. La donne est simple pour le FCN : c’est 20 M€ ou rien. Une posture à double tranchant. La famille Kita souhaite logiquement récupérer le maximum d’argent avec la vente de son meilleur joueur, quitte à ne pas honorer la promesse faite à son capitaine.

Rongier ne veut pas prendre de risques

Aujourd’hui, tout ce petit monde se retrouve donc bloqué. Sauf que pour la première fois, Rongier a insisté pour ne pas disputer le match à domicile face à Montpellier (demain soir). Une requête de la part du natif de Mâcon qui ne se sent pas dans les meilleures conditions suite à la relance de l’OM. De quoi lui valoir depuis hier soir un torrent d’insultes sur les réseaux sociaux de la part des "supporters" nantais. Face à la tournure des événements, Rongier est donc sorti du silence dans les colonnes de Presse Océan.

« Il y a désormais une offre concrète de Marseille et je ne veux pas prendre le risque de me blesser. Je suis droit dans mes bottes et personne ne peut me reprocher de manquer de respect à l’institution. Aujourd’hui encore, je me suis donné à fond à l’entraînement. Je trouve ça dommage si les supporters pensent que je ne suis pas attaché au club car ce n’est pas vrai. (...) Mais là il y a une offre concrète de Marseille, un club que je veux rejoindre. Alors oui, j’ai appelé le coach pour lui demander de ne pas jouer face à Montpellier, pour ne pas prendre de risque de me blesser ». Ça a le mérite d’être clair.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10