À la recherche d’un joueur capable d’évoluer au poste de sentinelle, l’AS Monaco a finalement trouvé son bonheur lors du mercato hivernal. Le club du Rocher a décidé de jeter son dévolu sur le joueur des Girondins de Bordeaux Aurélien Tchouaméni (20 ans). Un transfert estimé à dix-huit millions d’euros et auquel s’ajouteraient quatre millions d’euros en option. C’est la deuxième recrue du club après Strahinja Pavlovic (18 ans) qui a été prêté dans la foulée au Partizan Belgrade.

Issu de la formation girondine, Aurélien Tchouaméni reste sur un an et demi de qualité avec le club au scapulaire. Milieu défensif solide physiquement et assez complet, il a formé un duo plutôt intéressant aux côtés d’Otavio. Le natif de Rouen a d’ailleurs disputé 18 matches cette saison toutes compétitions confondues pour une passe décisive. Cependant, Bordeaux n’a pas hésité à le sacrifier face aux avances de l’AS Monaco.

Un milieu de terrain assez court

Avec Leonardo Jardim, mais aussi avec Robert Moreno, le trio du milieu de terrain est resté inchangé à Monaco. Tiémoué Bakayoko, Aleksandr Golovin et Cesc Fabregas sont régulièrement associés. Adrien Silva est également dans la rotation et partage du temps de jeu en grande partie avec l’Espagnol. Cependant, l’effectif monégasque est assez court dans cette position où Benjamin Henrichs et Gil Dias ont parfois dépanné. Gabriel Boschilia a également joué un peu sans impressionner.

Fier de se renforcer dans l’entrejeu, l’AS Monaco s’est félicité de cette arrivée dans un communiqué : « L’AS Monaco est heureux d’annoncer la signature d’Aurélien Tchouaméni, en provenance des Girondins de Bordeaux, pour 5 saisons jusqu’en juin 2024. » Une satisfaction pour le vice-président de l’ASM Oleg Petrov. « Nous sommes très heureux d’accueillir Aurélien Tchouaméni à l’AS Monaco. C’est un joueur que nous suivons depuis longtemps et qui a démontré beaucoup de qualités sous les couleurs de Bordeaux. Son arrivée s’inscrit dans notre stratégie de progression de joueurs à fort potentiel. Aurélien va pouvoir poursuivre ici son développement tout en apportant sa contribution à l’équipe. »