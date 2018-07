Impensable il y a quelques jours à peine, Gianluigi Buffon rejoint le Paris Saint-Germain. C’est un véritable coup de tonnerre sur la planète football. Le gardien éternel se lance dans un nouveau défi, lui qui a déjà tout gagné, ou presque, après 23 ans de carrière professionnelle, dont 17 passés à la Juventus Turin. Après la sanction de 3 matches de suspension de l’UEFA, le portier italien a pu officialisé son transfert au PSG, via un communiqué sur le site internet du club de la capitale française.

« Le Paris Saint-Germain est très heureux d’annoncer l’arrivée dans son effectif de Gianluigi Buffon. Le gardien international a signé, ce vendredi, un contrat d’un an + un an supplémentaire (option) en présence des représentants du Club et du joueur » publie le PSG, qui ne cache pas sa joie après ce coup de force sur le marché des transferts. Car c’est bien une nouvelle retentissante qui devrait faire le tour du monde.

Taillé pour Paris ! pic.twitter.com/yBYMkX02rD — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 6 juillet 2018

Le PSG frappe un coup sportif et de communication

Après la venue depuis 2011 d’Ibrahimovic, Beckham et Neymar, le PSG recrute là une nouvelle super star mondiale. Outre le joli coup sportif, car Buffon est en fin de contrat et ne coûte rien en indemnité de transfert, un atout majeur pour le club parisien vis-à-vis de l’UEFA et de son fair-play financier. La chambre de jugement de l’ICFC a en effet décidé d’examiner à nouveau le dossier parisien ces prochains jours. Le champion de France s’offre là un joueur dont l’image parle à travers le monde par son élégance, sa classe et sa longévité.

C’est aussi l’un des meilleurs gardiens de tous les temps. Certes, à 40 ans, ses belles années sont derrière lui mais il peut encore rendre de bons services. L’ancien de Parme a signé un contrat de deux ans en faveur du PSG pour un salaire d’environ 4 M€ par an. Au sein de cet accord, Gianluigi Buffon devrait également jouer un rôle d’ambassadeur pour la Coupe du Monde au Qatar en 2022. C’est effectivement plus qu’un gardien ou le transfert d’une star, c’est aussi un coup de communication.