Une saignée d’envergure. Cet été, l’Ajax Amsterdam s’était préparée à se faire piller après sa superbe campagne européenne en Ligue des Champions. Frenkie de Jong et Matthijs De Ligt ont été achetés au prix fort par le FC Barcelone et la Juventus Turin. On s’attendait aussi à un départ du magicien Hakim Ziyech. Mais le Marocain a finalement prolongé son contrat tout comme David Neres. Enfin, les Néerlandais retiennent toujours leur souffle pour Donny van de Beek, qui est suivi d’un œil par le Real Madrid. Moins en verve que ses coéquipiers, Kasper Dolberg a lui aussi tapé dans l’œil d’un club cet été. Désireux de se renforcer en attaque, l’OGC Nice a craqué pour le buteur danois. Avec le rachat du club par le milliardaire Jim Ratcliff, les Aiglons ont pu avoir les moyens de leurs ambitions.

Et c’est ainsi qu’ils viennent d’annoncer officiellement l’arrivée de l’attaquant. « Kasper Dolberg est Niçois ! Après avoir passé la visite médicale mercredi et avoir supporté ses futurs coéquipiers en tribune officielle lors du derby, l’attaquant danois de l’Ajax s’est officiellement engagé ce jeudi matin en faveur de l’OGC Nice. Les Niçois le connaissent déjà. La planète foot aussi. En quête d’un renfort offensif, le Gym a jeté son dévolu sur l’international danois, qui à 21 ans, incarne à la fois le futur et le présent. Arrivé à Nice dès le lendemain de la conclusion du rachat du club par le groupe INEOS, Kasper Dolberg en est la 1re recrue. Le Danois a découvert les installations du Gym dans la soirée, accueilli par Julien Fournier et Patrick Vieira, avant de satisfaire mercredi à la visite médicale, de suivre le derby à l’Allianz Riviera et d’officiellement parapher son contrat jeudi ».

Un très joli coup de la part des Niçois, qui ont misé 20,5 millions d’euros pour recruter un élément prometteur âgé de 21 ans. S’il avait impressionné lors de la saison 2016-2017, le Danois a été un peu moins en réussite et a manqué de régularité par la suite lui qui a été également blessé. Moins en confiance, Dolberg reste néanmoins un joueur talentueux. À Nice, il va donc tenter de se relancer dans un championnat qu’il va découvrir. Mais rappelons qu’il aurait pu le découvrir il y a déjà deux ans, lorsqu’il était courtisé par l’AS Monaco et l’Olympique Lyonnais.

