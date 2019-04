Cet été, il devrait y avoir de nombreux changements au Paris Saint-Germain. En effet, on peut dire que la saison du Paris SG s’est arrêtée hier et Thomas Tuchel pour sa première saison en France a un piètre bilan. Il n’aura remporté que le championnat et aura été défait en Coupe de la Ligue face à Guingamp, en Ligue des Champions face à un faible Manchester United et enfin, ce samedi soir au Stade de France, par Rennes aux tirs au but (2-2 à l’issue des prolongations).

On attend donc des changements en provenance de Doha et on ne sait pas vraiment qui peut faire les frais de cette saison. Au niveau des joueurs, du mouvement est aussi annoncé et ce n’est pas Neymar, qui a poussé un coup de gueule après la défaite contre les Bretons ce samedi, qui sera contre. Thomas Meunier est poussé vers la sortie quand la question de conserver, ou non, Edinson Cavani, l’attaquant international uruguayen, se pose encore.

La Juve veut 100 M€

Au niveau des arrivées, de nombreuses questions se posent aussi. Nul doute que le Paris SG et son directeur sportif Antero Henrique vont chercher une nouvelle fois un milieu de terrain pour venir renforcer l’entrejeu orphelin depuis quelques années maintenant de Thiago Motta. Alors on scrute les possibilités qui existent. Le PSG relancera-t-il la piste menant à Idrissa Gueye (Everton) ? Ou celle de Julian Weigl (Borussia Dortmund) ? Ou encore un autre profil ?

Si on en croit les informations du Corriere dello Sport, le PSG serait prêt à tenter d’arracher Miralem Pjanic à la Juventus Turin. Pour cela, le club de la capitale française serait prêt à débourser la modique somme de 70 millions d’euros alors que la Vieille Dame en demande 100 pour son joueur prolongé jusqu’en 2023 en août dernier. Mais la concurrence va être rude puisqu’il se murmure que le Real Madrid serait aussi intéressé en cas d’échec dans le dossier Pogba.