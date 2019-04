Avec un but et une passe décisive, Neymar pensait fêter sa titularisation contre le Stade Rennais - la première depuis sa blessure en janvier - en décrochant la Coupe de France et en inscrivant une ligne de plus à son prestigieux palmarès. Il n’en a rien été et les Bretons l’emportant finalement aux tirs au but (2-2, 6 à 5). Une soirée gâchée pour le Brésilien, seul Parisien à se présenter en zone mixte face aux journalistes.

Et s’il a exprimé sa déception au regard du film du match et de l’arbitrage notamment, la star du Paris SG a aussi surpris en poussant un coup de gueule à destination des jeunes du groupe de Thomas Tuchel. « Il faut être plus "homme" (adulte) dans le vestiaire, plus unis, tous courir. De ce que je vois, il y a beaucoup de jeunes, je ne dirais pas un peu perdu, mais qui manquent d’écoute. Ils doivent écouter davantage », a-t-il regretté avant de poursuivre.

« Une équipe ne va pas loin comme ça »

« Parfois, certains plus expérimentés parlent, ils répondent. L’entraîneur parle, ils répondent. Une équipe ne va pas loin comme ça. Une équipe ne provoque pas sa chance ainsi. On pèche toujours dans ce domaine. Ils doivent être plus intelligents pour gérer cela, eux encore plus », a lâché l’international auriverde, rappelant la sortie récente de Daniel Alves sur ce sujet précis au micro de RMC Sport, prenant son exemple pour illustrer ce qu’il demande.

« Nous avons plus de vécu alors ils ont besoin de davantage respecter cela. Moi, quand j’ai commencé, j’écoutais, je respectais, je cherchais à apprendre des plus anciens. Ils doivent suivre ce même chemin », a-t-il conclu. Un recadrage en bonne et due forme. Sera-t-il entendu ? Il s’agit en tout cas là d’une sérieuse prise de position, voire peut-être même de pouvoir pour l’avenir au sein du club de la capitale. Neymar taille patron... en dehors du terrain ? À suivre.