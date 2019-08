Sauf revirement de situation, le Real Madrid ne devrait plus s’immiscer dans le dossier Neymar. Cependant, le club merengue négocie bien avec le Paris Saint-Germain durant ces dernières heures du mercato. Hier, le quotidien costaricain La Nacion a en effet annoncé l’arrivée prochaine de Keylor Navas dans la capitale française. Quelques instants plus tard, la presse madrilène lui emboitait le pas et précisait qu’Alphonse Areola ferait le trajet inverse.

Toujours en quête d’un portier, le PSG avait ciblé Navas depuis un certain temps. De son côté, Thomas Tuchel avait confirmé à l’issue du match face à Rennes qu’il ne « pouvait pas garantir la place de gardien numéro 1 à Areola tant que le marché était ouvert ». Malgré les rumeurs sur l’intérêt de Leonardo pour le Rossonero Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas est donc bien l’heureux élu. Ce dernier aurait même déjà annoncé à Zinedine Zidane et ses coéquipiers qu’il allait rejoindre les Rouge et Bleu.

Areola viendrait dépanner le Real Madrid

Au final, seule l’annonce du départ d’Areola au Real Madrid avait de quoi surprendre. Mais aujourd’hui, Marca nous apporte plus de précisions sur cette transaction. Ainsi, Navas serait vendu aux Parisiens en échange d’un chèque tournant autour des 15 M€. Le joueur devrait ensuite parapher un bail de trois ans assorti d’un salaire annuel supérieur à 6 M€ nets. Enfin, Areola ne serait prêté qu’un an. La raison ?

Si Navas part, la Casa Blanca se retrouverait qu’avec un seul portier (Thibaut Courtois) suite aux prêts de Luca Zidane et d’Andriy Lunin. Sachant que l’objectif des Merengues est de faire de Lunin la future doublure de Courtois, Areola viendrait donc simplement jouer les dépanneurs de service et éviter ainsi à Florentino Pérez de devoir se presser pour recruter un gardien à quatre jours de la fin du mercato.

