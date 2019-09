De retour sur les terrains avec la sélection brésilienne, Neymar (27 ans) n’a pas tardé à revenir en forme. Buteur et passeur face à la Colombie, le numéro 10 avait des fourmis dans les jambes. De bon augure pour le PSG. Avec les blessures de Cavani et Mbappé notamment, le club de la capitale compte plus que jamais sur la star pour mener son attaque lors des prochaines échéances. Thiago Silva a même déjà hâte de revoir son coéquipier en club comme en sélection à l’oeuvre au Parc des Princes.

« Le coach Tuchel a toujours dit qu’il comptait sur Neymar. Si je ne dis pas de bêtises, il était déjà prêt à jouer lors du dernier match contre Metz. Mais à cause de la situation sur le marché des transferts, il n’avait pas joué. Mais le coach pouvait déjà compter sur lui. Donc je crois que c’est important. La direction croit aussi en lui, car sinon ils l’auraient laissé partir. Nous sommes heureux de ça » a confié le capitaine du PSG en zone mixte après le nul entre le Brésil et les Cafeteros.

Thiago Silva prépare le retour de Neymar

De là à faire totalement faire oublier l’été agité de Neymar ? Non, pas vraiment selon Thiago Silva. Le défenseur central de 34 ans, qui a toujours soutenu son compatriote et l’a encouragé à rester au club, a reconnu que Neymar a été l’auteur d’erreurs durant le mercato. D’après lui, le milieu offensif est sur la bonne voie et on devrait revoir le joueur sous de meilleurs auspices, en espérant que le Parc des Princes lui fera un accueil pas trop compliqué face à Strasbourg le 14 septembre prochain pour son retour.

« J’espère qu’il va connaître des jours meilleurs. C’est vraiment mon souhait car nous le connaissons, pas seulement le joueur, mais la personne. Surtout après les derniers événements. (...) Il sait aussi qu’il a commis des erreurs, mais sans avoir de mauvaises intentions. Ce garçon est incroyable, j’espère qu’il va faire une super saison. Ce sera inoubliable aussi car le PSG va fêter ses 50 ans. » Evidemment, un Neymar en grande forme serait un joli cadeau pour le club.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10