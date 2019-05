La cérémonie des Trophées UNFP s’est achevée avec la récompense la plus prestigieuse, celle du meilleur joueur. Cinq joueurs étaient en concurrence pour succéder à Neymar (PSG). Ce dernier était d’ailleurs en course pour un doublé qui n’a été réalisé que par Pedro Miguel Pauleta (PSG), Eden Hazard (LOSC) et Zlatan Ibrahimovic (PSG). Néanmoins, le Brésilien a manqué une bonne partie de la saison et la concurrence était folle. Tout d’abord, son coéquipier en club, Kylian Mbappé, qui affiche 32 buts en Ligue 1. Angel Di Maria était le troisième larron parisien. Le Lillois Nicolas Pépé et le Rennais Hatem Ben Arfa étaient également nommés.

Finalement, c’est Kylian Mbappé qui a reçu cette récompense. Revenu à l’été 2018 avec un titre de champion du monde dans les bagages, l’international français a confirmé son nouveau statut en faisant plier les défenses de Ligue 1. Dès son premier match, il s’est d’ailleurs distingué avec un doublé contre Guingamp (3-1). Auteur de prestations exceptionnelles, il a même réalisé un quadruplé contre l’Olympique Lyonnais (5-0) ou plus récemment un triplé contre l’AS Monaco (3-1). Chirurgical, il n’aura pas passé plus de deux matches sans marquer en championnat cette saison. Une régularité naturellement récompensée.

Sacré meilleur joueur de Ligue 1, le joueur de 20 ans a également reçu la distinction de meilleur espoir du championnat de France alors qu’il était en concurrence avec Boubacar Kamara (OM), Houssem Aouar (OL), Jonathan Ikoné (LOSC) et Ismaïla Sarr (Stade Rennais). Le titre de meilleur coach est revenu à Christophe Galtier, qui a ramené les Dogues en Ligue des Champions, tandis qu’un autre Lillois, Mike Maignan, a été sacré meilleur gardien. À noter également que le plus beau but de cet exercice 2018-2019 est celui de Loïc Rémy contre Bordeaux.

Revivez l’ensemble de cette soirée :

23h06 : cette cérémonie 2019 des Trophées UNFP est désormais terminée ! Rendez-vous l’année prochaine.

23h02 : le meilleur joueur de Ligue 1 pour la saison 2018-2019 est Kylian Mbappé ! L’attaquant du Paris Saint-Germain réalise donc le doublé, avec le prix du meilleur espoir.

Le triomphe pour @Kmbappe

Après le trophée de meilleur espoir, le champion du monde est également élu meilleur joueur de la saison de @Ligue1Conforama #TropheesUNFP

23h : la cérémonie touche à sa fin mais il reste encore un trophée, celui du meilleur joueur de Ligue 1. Voici les nommés : Angel Di Maria (PSG), Nicolas Pépé (LOSC), Kylian Mbappé (PSG), Hatem Ben Arfa (Rennes) et Neymar (PSG)

22h57 : le verdict vient de tomber ! Sept joueurs du Paris Saint-Germain sont présents dans cette équipe.

Ils sont les meilleurs à leur poste, l'élite du championnat

Voici l'Equipe Type @Ligue1Conforama 2018/2019 !#TropheesUNFP

22h56 : on passe désormais à l’équipe type de Ligue 1 version 2018-2019 ! Mike Maignan, élu meilleur gardien, devrait normalement être présent, tout comme Kylian Mbappé, sacré meilleur espoir. Réponse dans quelques instants...

22h52 : pour clôturer les trophées concernant la Ligue 2, l’équipe type de la saison vient d’être dévoilée ! Les Messins sont bien évidemment présents en masse !

Ils ont tout simplement été les meilleurs cette saison

Voici l'Equipe Type @DominosLigue2 saison 2018/2019 !#TropheesUNFP

22h50 : l’entraîneur du LOSC Christophe Galtier, qui a remporté le prix du meilleur entraîneur de L1, a lui lâché quelques mots sur la magnifique saison de son équipe.

22h48 : le joueur qui a marqué le plus beau but cette saison en Ligue 1 est Loïc Rémy (LOSC). L’attaquant français est récompensé pour son but face aux Girondins de Bordeaux avec 35% des suffrages.

Une combinaison de génie !

Servi par J.Ikoné, Loïc Rémy fait trembler les filets d’une reprise de volée pleine de maîtrise technique.

Il remporte le trophée du plus beau but de la saison de @Ligue1Conforama.

#TropheesUNFP

22h45 : l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais Sonny Anderson va remettre le prix du plus beau but de Ligue 1. Les nommés sont Loïc Rémy (LOSC), Juan Ferney Otero (Amiens), Téji Savanier (Nîmes), Antonin Bobichon (Nîmes) et Max-Alain Gradel (Toulouse).

22h38 : après avoir reçu son trophée de meilleur espoir, Kylian Mbappé a répondu à plusieurs questions. L’international français est notamment revenu sur la saison du Paris Saint-Germain.

22h36 : le joueur du Nîmes Olympique Féthi Harek vient de recevoir le trophée Fondaction du football !

Le trophée @fondaCtionFoot est attribué à @FethiHarek et à l'association Besmet Yatim, pour leur engagement en faveur des enfants démunis du village de Bordj Zamoura#TropheesUNFP

22h32 : qui est donc le meilleur gardien de cette saison en Ligue 2 ? Mamadou Samassa (Troyes), Jean-Louis Leca (RC Lens), Vincent Demarconnay (Paris FC), Alexandre Oukidja (FC Metz) ou Gautier Larsonneur (Brest) ? C’est finalement le portier du club parisien qui remporte ce prix !

En état de grâce cette saison avec le @ParisFC, Vincent Demarconnay est élu meilleur gardien de @DominosLigue2

#TropheesUNFP

22h30 : le trophée du meilleur joueur de la saison 2018-2019 en Ligue 2 est attribué à Gaëtan Charbonnier ! L’attaquant du Stade Brestois n’est autre que le meilleur buteur de cet exercice (27 réalisations).

22h25 : on reste dans la Ligue 2 avec deux nouvelles récompenses : celle du meilleur joueur mais aussi celle du meilleur gardien de cette saison 2018-2019. Alexis Claude-Maurice (FC Lorient), Habib Diallo (FC Metz), Renaud Cohade (FC Metz), Farid Boulaya (FC Metz) et enfin Gaëtan Charbonnier (Brest) sont en lice pour le premier prix.

22h18 : après un reportage consacré à Emiliano Sala, qui nous a quitté en janvier dernier, les invités se lèvent tous pour une minute d’applaudissements.

22h14 : pour sa reprise surpuissante contre le Red Star, Wilfried Moimbé (AS Nancy-Lorraine) a reçu ce trophée du plus beau but de la saison en Ligue 2.

Une reprise d'anthologie Le latéral gauche de l'@asnlofficiel remporte le trophée du plus beau but de la saison de @DominosLigue2 pour son missile face au Red Star ! #TropheesUNFP

22h12 : il reste encore plusieurs trophées à décerner. Le prix du plus beau but de Ligue 2 va être donné dans quelques instants.

22h06 : Clément Turpin et son associé remportent les prix des meilleurs arbitres de Ligue 1. William Lavis a lui récupéré le trophée pour la Ligue 2.

Mis à l'honneur par ses pairs, Clément Turpin est élu meilleur arbitre de @Ligue1Conforama !

Une belle récompense pour celui qui fait rayonner l'arbitrage français sur la scène européenne et internationale

#TropheesUNFP

Au service du jeu, Michaël Annonier est élu meilleur arbitre assistant de @Ligue1Conforama.

#TropheesUNFP

Acteur indispensable du jeu et du spectacle, Willam Lavis est récompensé du trophée de meilleur arbitre de @DominosLigue2

#TropheesUNFP

Souvent dans l'ombre, son rôle est pourtant essentiel. Ludovic Reyer est élu meilleur arbitre assistant de @DominosLigue2

#TropheesUNFP

22h01 : la cérémonie continue et Adil Rami, le défenseur de l’OM, est invité sur la scène pour remettre le prix des arbitres. « Je ne suis pas prêt d’en gagner un », vient même de lâcher le Français, qui fait le show !

#TrophéesUNFP

#TrophéesUNFP

Adil Rami : "Je suis venu remettre un prix, je ne risquais pas d'en avoir un"

21h57 : le trophée du meilleur entraîneur de Ligue 2 est remis à Pascal Gastien, technicien du Clermont Foot. Les Clermontois ont terminé à la dixième place cette saison, mais le jeu proposé par ces derniers a souvent été loué.

Il a marqué de son empreinte le jeu du @clermontfoot et de la @DominosLigue2.

Il a marqué de son empreinte le jeu du @clermontfoot et de la @DominosLigue2.

Pascal Gastien est élu meilleur entraîneur de la saison.#TropheesUNFP

21h53 : concernant le trophée du meilleur entraîneur de Ligue 1, c’est Christophe Galtier qui repart avec ! L’entraîneur du LOSC est récompensé pour la très belle saison des Dogues, qui évolueront en Ligue des Champions dans quelques mois.

Il a su tirer le meilleur de son équipe en terminant 2ème du championnat et en qualifiant le @losclive pour la prochaine @championsleague

Christophe Galtier est élu meilleur entraîneur de @Ligue1Conforama pour la deuxième fois de sa carrière !

#TropheesUNFP

21h48 : Arsène Wenger arrive désormais sur la scène. L’ancien entraîneur d’Arsenal (Angleterre) va remettre les trophées du meilleur entraîneur de Ligue 1, et de Ligue 2.

21h47 : concernant le titre de meilleure joueuse de Division 1, c’est Dzsenifer Marozsán (OL) qui vient d’être sacrée ! L’internationale allemande conserve elle aussi son trophée.

La reine de la saison.

Dzsenifer Marozsan est sacrée meilleure joueuse de @d1feminine pour la troisème fois de sa carrière.#TropheesUNFP

21h45 : la joueuse du Paris Saint-Germain Marie-Antoinette Katoto, qui a marqué 22 buts cette saison en championnat, est élue meilleur espoir féminin cette année ! C’est la deuxième saison consécutive qu’elle remporte ce titre.

21h43 : le prix pour le meilleur espoir féminin va aussi être remis dans quelques instants. Qui de Selma Bacha (OL), Sandy Baltimore (PSG), Elisa De Almeida (Paris FC), Marie-Antoinette Katoto (PSG) et Lea Khelifi (FC Metz) remportera ce trophée ?

21h41 : les nommés pour le trophée de meilleure joueuse de Division 1 sont Amandine Henry (OL), Dzsenifer Marozsán (OL), Amel Majri (OL), Eugénie Le Sommer (OL) et Kadidiatou Diani (Paris SG).

21h39 : les joueuses de l’Olympique Lyonnais, qui ont remporté la Ligue des Champions féminine ce week-end, sont applaudies par l’ensemble des invités. Place désormais à deux distinctions concernant le football féminin.

21h37 : en recevant son trophée de meilleur joueur français à l’étranger, Karim Benzema a fait un petit point sur sa saison.

21h35 : le verdict vient de tomber ! Le portier du LOSC Mike Maignan remporte le trophée du meilleur gardien de Ligue 1. Ce dernier succède donc à Steve Mandanda.

21h31 : on enchaîne désormais avec le prix du meilleur gardien de Ligue 1. Il y a également cinq nommés : Anthony Lopes (OL), Alphonse Areola (PSG), Benjamin Lecomte (Montpellier), Mike Maignan (LOSC) et Edouard Mendy (Reims). L’an dernier, c’est Steve Mandanda (OM) qui avait remporté ce trophée.

21h26 : le vainqueur de ce trophée du meilleur joueur français à l’étranger est Karim Benzema, l’attaquant du Real Madrid ! Ce dernier n’est pas présent ce soir, donc il a déjà reçu son trophée dans la capitale espagnole.

Une saison exceptionnelle pour le Madrilène ! ⚪️@Benzema est élu meilleur joueur français évoluant à l'étranger

#TropheesUNFP

21h21 : la cérémonie se poursuit avec désormais le trophée du meilleur joueur français à l’étranger. Qui va donc succéder à N’Golo Kanté ? Ce dernier est en lice pour garder son trophée. Les autres nommés sont Karim Benzema (Real Madrid), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), Hugo Lloris (Tottenham) et enfin Paul Pogba (MU).

21h19 : il n’y avait quasiment pas de suspense pour ce trophée ! L’attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé conserve encore une fois son titre, acquis l’an dernier mais également il y a deux ans !

Le triplé pour @KMbappe.

Le triplé pour @KMbappe.

L'attaquant parisien de 20 ans remporte pour la 3ème fois consécutive le trophée de meilleur espoir de @Ligue1Conforama.#TropheesUNFP

21h17 : Didier Drogba reste sur la scène pour délivrer le trophée du meilleur espoir de Ligue 1. Les nommés pour cette récompense sont Houssem Aouar (OL), Jonathan Ikoné (LOSC), Kylian Mbappé (PSG), Ismaïla Sarr (Rennes) et Boubacar Kamara (OM).

21h11 : le premier trophée de la soirée vient d’être remis ! Et c’est Didier Drogba qui remporte le prix d’honneur cette année ! L’ancien international ivoirien est récompensé pour l’ensemble de sa carrière.

Un grand champion sur les pelouses et en dehors.

Un grand champion sur les pelouses et en dehors.

La légende @didierdrogba est mis à l'honneur pour l'ensemble de sa carrière. #TropheesUNFP

21h08 : le journaliste de BeIn Sports Alexandre Ruiz vient d’ouvrir cette grande soirée ! La présidente de la LFP Nathalie Boy de la Tour est actuellement en train de faire son premier discours. Et celle-ci a eu un mot pour Emiliano Sala.

#TrophéesUNFP

#TrophéesUNFP

Nathalie Boy de la Tour : "Une pensée particulière pour Emiliano Sala, qui restera à jamais dans nos cœurs [...] Cette soirée lui est dédiée"

21h05 : Adil Rami et Pamela Anderson semblent en grande forme pour cette soirée des Trophées UNFP !

#TrophéesUNFP

#TrophéesUNFP

Adil Rami : "Je veux prouver au monde du sport que les arbitres sont très importants et que l'on est ensemble"

21h02 : le joueur du Stade Rennais Hatem Ben Arfa a répondu à quelques questions sur BeIn Sports. Mais le milieu français n’a semble-t-il pas souhaité donner des dossiers...

#TrophéesUNFP

#TrophéesUNFP

Hatem Ben Arfa : "Le mec le plus sympa en Ligue 1 ? Je ne peux pas dire"

20h53 : le basketteur Rudy Gobert a tranché pour le trophée de meilleur joueur de Ligue 1.

Qui remportera le trophée du meilleur joueur de @Ligue1Conforama de la saison ? L'avis de @rudygobert27 #TropheesUNFP

20h49 : le jeune défenseur de l’OM Boubacar Kamara a un message pour les supporters. Le joueur de 19 ans est nommé pour le titre de meilleur espoir de Ligue 1.

20h41 : « mon genou, ça a beaucoup progressé. Je suis content pour l’instant de ce qu’il se passe. J’essaye de récupérer au plus vite, et je suis très content pour mon genou », vient de déclarer Thiago Silva sur BeIn Sports au sujet de sa blessure. Pour rappel, le défenseur du PSG a la Copa America dans le viseur.

#TrophéesUNFP

#TrophéesUNFP

Thiago Silva : "On a passé des moments très difficiles après Manchester"

20h38 : comme plusieurs joueurs, Adil Rami s’est arrêté devant les journalistes pour s’exprimer. Et le défenseur de l’OM s’est livré sur sa saison !

20h33 : juste avant de s’installer, Kylian Mbappé a accordé quelques mots à BeIn Sports. « J’ai du mal à me considérer (comme un espoir, ndlr) parce que je pense que si tu es vraiment très bon, ce sont les autres qui vont te considérer. Donc c’est aux autres qu’il faut demander ça », a lâché le natif de Bondy sur le titre de meilleur espoir.

20h25 : interrogé juste avant cette cérémonie, l’ancien joueur de l’OL Edmilson a donné son avis sur le duo Juninho-Sylvinho, qui va débarquer dans quelques semaines.

20h19 : en lice pour le titre de meilleur joueur mais également celui de meilleur espoir, Kylian Mbappé vient de faire son arrivée ! Et son costume semble un peu grand...

Autographes & selfies @KMbappe fait des heureux à son arrivée sur le tapis rouge #TrophéesUNFP

20h10 : qui remportera le prix du plus beau but de la saison en Ligue 1 ? En tout cas, Antonin Bobichon (Nîmes Olympique) est prêt à le recevoir.

Le plus beau but de la saison pour @AntoninBobichon ?

20h06 : le tapis rouge du Festival de Cannes est bien loin, mais Pamela Anderson est bien là ce soir aux côtés de son compagnon, le défenseur de l’OM Adil Rami.

20h : plus qu’une heure avant le grand lancement de cette cérémonie des Trophées UNFP ! La salle se remplit de plus en plus...

19h57 : sacrées championnes d’Europe hier, les joueuses de l’Olympique Lyonnais vont bien évidemment participer à cette soirée.

Elles sont (une nouvelle fois) Championnes d'Europe. Un grand bravo à l'@OLfeminin #TropheesUNFP

19h55 : samedi soir, l’Olympique Lyonnais a dominé le Stade Malherbe de Caen sur le score de 4-0. Titulaires pour ce match, les deux joueurs Tanguy Ndombele et Ferland Mendy sont ce soir à Boulogne-Billancourt pour cette cérémonie.

19h51 : l’ancien entraîneur des Gunners d’Arsenal, Arsène Wenger, vient tout juste d’arriver. Le technicien français n’a toujours pas retrouvé un banc depuis son départ de Londres l’été dernier.

Parmi les arrivées remarquées sur le tapis rouge des #TropheesUNFP, celle d'Arsène Wenger

19h42 : il y a du beau monde pour cette cérémonie ! Le basketteur du Utah Jazz Rudy Gobert a même fait le déplacement.

#TropheesUNFP

#TropheesUNFP

Joueurs, dirigeants, invités, ils sont nombreux à se rendre à la cérémonie !

19h36 : Le Mans, Guingamp et l’Olympique de Marseille. Didier Drogba en a joué des matches en France et l’attaquant ivoirien ne va pas manquer ce rendez-vous.

19h31 : l’ancien attaquant de Valenciennes Steve Savidan a réservé sa soirée !

19h25 : deuxièmes de Ligue 1, les Dogues sont arrivés ! Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Nicolas Pépé et ses coéquipiers se sont mis sur leur 31.

Direction la cérémonie des #TrophéesUNFP pour nos Dogues Et en tenue de gala, s'il vous plaît !

19h21 : il n’y a pas que des acteurs du monde du football ce soir. La preuve, la joueuse de tennis Kristina Mladenovic est présente.

19h17 : le meilleur buteur de Ligue 2 cette saison, Gaëtan Charbonnier (Stade Brestois), est déjà arrivé ! L’attaquant français est en lice pour le trophée de meilleur joueur de L2 !

Les premiers joueurs commencent à arriver... ici Gaëtan @charbo10, meilleur buteur de @DominosLigue2 que vous retrouverez dès la saison prochaine sur ce compte

19h12 : il n’y pas que les footballeurs qui vont recevoir des trophées ce soir. Certaines joueuses repartiront également avec un prix. Amandine Henry, qui va disputer la Coupe du Monde féminine dans quelques semaines avec les Bleues, est en tout cas prête.

19h09 : tout semble prêt pour cette cérémonie des Trophées UNFP 2019 !

Bienvenue à la cérémonie des #TropheesUNFP

19h07 : on oublie souvent ces trophées, mais certains arbitres vont être récompensés ce soir. Clément Turpin a accordé quelques mots à BeIn Sports avant cette grande soirée.

Messins et Messines sur leur 31 pour la cérémonie des Trophées @UNFP

19h03 : sacrés champions de Ligue 2, les Messins, mais également les Messines, semblent enfin prêts pour cette cérémonie.

19h : la cérémonie approche de plus en plus. Les nommés ainsi que les invités vont commencer à arriver. De son côté, Christophe Galtier, l’entraîneur du LOSC, s’est déjà exprimé au micro de BeIn Sports.