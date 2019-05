Après la qualification de Liverpool aux dépens du FC Barcelone dans cette première demi-finale de la Ligue des Champions, il est désormais temps de s’intéresser aux deux potentiels adversaires des Reds pour la prochaine finale de la C1, qui aura lieu le 1er juin au Wanda Metropolitano, à Madrid. Les Spurs de Tottenham se préparent à se déplacer aux Pays-Bas pour affronter l’Ajax Amsterdam, vainqueur de la rencontre aller sur le score d’un but à zéro.

Depuis cette confrontation, il y a une semaine, l’état de forme des deux équipes est assez opposé. En effet, le club coaché par Mauricio Pochettino s’est incliné sur le score d’un but à zéro contre Bournemouth et surtout ont été réduits à neuf après les exclusions de Son et de Foyth. De l’autre côté, les hommes d’Erik ten Hag ont remporté leur premier titre depuis cinq ans des Pays-Bas aux dépens de Willem II sur le score sans appel de quatre buts à zéro.

Son est de retour de suspension

Partant avec un léger avantage, Erik ten Hag devrait composer la même équipe que la semaine passée en 4-3-3. Bine entendu Onana sera dans les buts tandis que Tagliafico et Veltman, devrait être toujours préféré à Mazraoui, seront sur les flancs quand de Ligt et Blind occuperont l’axe central. Au milieu, de Jong et van de Beek, seul buteur à l’aller, encadreront le vétéran de ce milieu de terrain Schöne. Enfin, devant peu de surprises puisque Tadic devrait être encadré des deux ailiers Neres et Ziyech.

À Tottenham en revanche, les choses pourraient un peu changer. Harry Kane n’est toujours pas là et Pochettino devrait choisir un 4-4-2 devant Hugo Lloris. Alderweireld et Vertonghen aideront probablement Trippier et Danny Rose a gérer les mouvements des attaquants de l’équipe néerlandaise.Eriksen et Alli seront eux les deux joueurs excentrés de ce milieu de terrain anglais tandis que Sissoko et Wanyama, comme à l’aller devront se charger de l’axe central de l’entrejeu. Enfin, devant Pochettino récupère Son qu’il devrait associer à Lucas pour trouver le chemin des filets. Une rencontre qui devrait aller dans tous les sens !