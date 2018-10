Bien avant le coup d’envoi du match entre le Paris Saint-Germain et l’Étoile Rouge de Belgrade comptant pour la deuxième journée de la Ligue des Champions, le décor de la rencontre avait été planté. Sanctionné par l’UEFA suite aux fumigènes craqués par certains de ses supporters face au Real Madrid la saison dernière (lors du huitième de finale retour), le club de la capitale a été obligé de fermer la tribune Auteuil du Parc des Princes pour la réception de l’équipe serbe. Une sanction à laquelle s’ajoutaient les précautions liées à l’annonce de la venue massive de supporters de l’Étoile Rouge, malgré l’interdiction de déplacement imposée par l’UEFA.

Une ambiance annoncée comme tendue pour le match qui n’a finalement généré aucun incident majeur à l’intérieur du Parc. Hormis des fumigènes craqués par des supporters parisiens placés dans la tribune famille, ce qui pourrait tout de même valoir de nouvelles remontrances de l’UEFA, les fans des deux camps se sont tenus à carreaux pendant la démonstration de Neymar et ses coéquipiers (6-1). En revanche, l’histoire n’a pas vraiment été la même à l’extérieur du stade. L’Équipe et Le Parisien rapportent en effet que certains supporters rouge-et-bleu ont quitté l’enceinte quelques minutes avant le coup de sifflet final pour aller en découdre avec leurs homologues serbes.

Scènes de violence autour du Parc

« Les supporters du CUP (Collectif Ultra Paris) sont sortis en masse quelques minutes avant la fin de la rencontre pour aller au contact avec ceux de l’Étoile Rouge présents en tribune Paris », a ainsi confirmé une source policière à L’Équipe. De son côté, Le Parisien indique qu’une première bagarre aurait eu lieu au pied d’une des tribunes latérales du Parc. Une rixe qui aurait vu les Serbes mater les Parisiens. La suite ? Environ 200 supporters franciliens, dont certains étaient cagoulés selon les deux médias, se sont lancés à la poursuite des Serbes. L’un d’entre eux a d’ailleurs été victime d’un coup de pied dans le dos et gisait la tête en sang devant le bar Aux trois Obus.

Et si certains supporters parisiens ont tenté de calmer les esprits, les CRS, présents en masse, ont dû s’employer (gaz lacrymogènes) pour mettre un terme à ces échauffourées. Reconduits au métro, les fans de l’Étoile Rouge ont ensuite été dispersés et l’incident était terminé sur les coups de 22h. À l’heure où les ultras rouge-et-bleu ont longuement bataillé pour faire leur retour au Parc des Princes, ces scènes de violences, qui étaient devenues quasiment inexistantes ces dernières années, vont-elles déboucher sur une plus grande sévérité des dirigeants du PSG à l’encontre du CUP ? Affaire à suivre.