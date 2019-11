Un grand soir. Titulaire face à son ex, le Borussia Dortmund, Ousmane Dembélé (22 ans) avait à cœur de réaliser une grosse prestation pour enfin lancer sa saison, perturbée jusqu’ici par des pépins physiques. S’il n’avait pas trop mal débuté, l’attaquant français allait être trahi par son corps peu avant la demi-heure de jeu. On jouait la 26e minute lorsque la cuisse droite de l’ancien Rennais lâchait, l’obligeant à quitter la pelouse du Camp Nou en pleurs.

« On est un peu triste. C’est dommage parce qu’il était bien, il s’entraînait bien. C’est un nouveau contretemps. Il est très affecté parce qu’il enchaîne les blessures. On essaie de faire attention à lui », lançait Ernesto Valverde en conférence de presse d’après-match avant d’ajouter. « Aujourd’hui (mercredi), je ne peux pas donner une raison pour ses si nombreuses blessures ». Le vestiaire s’interroge lui aussi, à l’image de Luis Suarez (31 ans), relayé par Sport.

« Un grave problème pour le Barça »

« Dembélé et le staff médical doivent essayer de trouver une solution. J’espère qu’il récupérera vite et ne se blessera plus », confiait l’Uruguayen. La presse, elle aussi, se pose des questions après cette 9e blessure de l’international tricolore depuis son arrivée en Catalogne. Si Mundo Deportivo s’est montré plutôt clément, soulignant surtout ses bonnes premières minutes et sa malchance, Sport s’est montré beaucoup plus incisif. « Il a raté deux leçons de "comment jouer au football" et c’est compliqué à rattraper. Surtout quand tu es au Barça », peut-on lire en commentaire de son 4/10.

Dans son édito, Lluis Mascaro s’est montré également très remonté. « Dembélé est un grand problème pour le Barça. Un grave problème. (...) Un footballeur avec beaucoup de talent mais en cristal », écrit-il, craignant que les Catalans le traînent encore longtemps comme un boulet... Aux dernières nouvelles, Ousmane Dembélé, qui passera de nouveaux examens ce jeudi, ne sera pas remis à temps pour disputer le clasico face au Real Madrid, le 18 décembre. Son année 2019, marquée par 6 pépins (plus de 5 mois d’absence au total...) est peut-être donc terminée. Le coup est rude.