Deux semaines après sa brillante victoire inaugurale contre le Real Madrid (3-0), le PSG retrouve la Ligue des Champions avec un déplacement compliqué à Galatasaray (rencontre à suivre en live commenté sur notre site). Dans la chaude ambiance de la Türk Telekom Arena, le champion de France devra garder la tête froide, surtout que les absents sont légion. Face à une formation qui a fait match nul sur la pelouse du Club Bruges, quelques inconnues demeurent pour la composition de Thomas Tuchel.

Le technicien allemand l’a confié, Kylian Mbappé ne pourra pas disputer la rencontre entière. Malgré une petite alerte à la fin de l’entraînement hier, l’attaquant devrait bien être titulaire en pointe avec à ses côtés Sarabia et Di Maria puisque Cavani et Neymar ne sont même pas en Turquie, l’un à cause de sa blessure à la hanche, l’autre parce qu’il est suspendu. Icardi devrait débuter sur le banc et probablement rentrer en course de jeu. Quid de Choupo-Moting ?

Qui en pointe au PSG ?

Au milieu, l’entraîneur allemand du PSG va reconduire son trio au milieu dont il est devenu fou. Avec Marquinhos en pointe basse, Gueye et Verratti évolueront à ses côtés. Derrière, Meunier et Bernat occuperont sans surprise les couloirs alors que la défense centrale sera sans doute composée de Thiago Silva et Kimpembe. Performant contre la Casa Blanca au Parc des Princes, le titi Parisien part avec une longueur d’avance sur Abdou Diallo.

En face, Galatasaray se présentera avec quelques visages connus en Ligue 1. L’indéboulonnable international uruguayen Fernando Muslera sera titulaire dans la cage avec le brassard de capitaine. Mariano, l’ancien Bordelais, devrait être aligné au poste de latéral droit avec Luyindama, Macao et Nagatomo à ses côtés. En l’absence de Lemina, Nzonzi fera sans doute équipe avec Seri au milieu, qui pour l’occasion peut redescendre d’un petit cran. Feghouli, Belhanda et Babel animeront l’attaque avec Falcao en pointe.

