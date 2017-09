Qui va enfin faire tomber le Real Madrid ? C’est la grande question qui entoure cette nouvelle édition de l’UEFA Champions League. Une compétition qui reprend ses droits à partir du 12 septembre prochain. Avant cette première échéance importante, les 32 clubs qualifiés pour disputer la plus prestigieuse des compétitions européennes devaient publier leurs effectifs auprès de l’UEFA. Une liste de vingt-cinq joueurs maximum dont deux gardiens, avec au minimum huit joueurs formés localement. Si ce n’est pas le cas, "cette liste A est réduite d’autant de joueurs formés localement manquants" précise l’instance européenne.

Ce lundi, l’UEFA a dévoilé la liste des joueurs retenus pour chaque équipe. Et il y a quelques absents de taille. Sans grande surprise, Antonio Conte a décidé de ne pas inclure Diego Costa dans sa liste. Le joueur âgé de 28 ans n’entre pas dans les plans du coach italien. S’il pensait rejoindre l’Atlético Madrid d’ici la fin du mercato, l’attaquant espagnol n’a pas pu rejoindre son ancien club cet été. Mais cela peut être un mal pour un bien pour Diego Costa qui pourrait changer de club cet hiver et donc arriver là-bas en n’ayant pas jouer cette compétition avec les Blues.

HBA toujours plus indésirable à Paris

Tout comme lui, Hatem Ben Arfa est clairement indésirable au Paris Saint-Germain. Le club de la capitale ne compte plus du tout sur lui. Malgré cela, HBA a décidé de rester à Paris. Le joueur a été envoyé à l’entraînement avec la réserve du PSG. Dans la foulée, on a appris qu’il n’était pas dans la liste d’Unai Emery pour la Ligue des Champions. Vincent Janssen est dans la même situation à Tottenham, où seulement 21 joueurs ont été sélectionnés par Pochetinno. L’attaquant a été poussé vers la sortie cet été. Mais il est finalement resté chez les Spurs. Blessé, son coéquipier Erik Lamela, touché à la hanche depuis un an quasiment.

Idem pour Nathaniel Clyne (Liverpool) touché au dos ou encore Marco Reus (Borussia Dortmund). L’Allemand, qui a eu 40 blessures en 8 saisons, souffre d’une rupture d’un ligament croisé contractée lors de la finale de la Coupe d’Allemagne le 29 mai 2017. Également blessé, Zlatan Ibrahimovic est lui bien présent dans la liste de Manchester United. Une liste où manque à l’appel Marcus Rashford. Mais l’Anglais de 19 ans devrait bien participer à la compétition. Le règlement stipule qu’« un joueur peut figurer sur la Liste B s’il est né après le 1er janvier 1996 et s’il a été qualifié pour jouer pour le club concerné pendant une période ininterrompue d’au moins deux ans depuis l’âge de 15 ans révolus ». Enfin, la Juventus se passera de Marko Pjaca (blessé) et Stefan Lichtsteiner alors que Monaco fera sans Jordi Mboula, Adama Traoré et Franco Antonucci. Toutes les listes sont désormais connues, la compétition peut commencer !