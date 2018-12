Nous y sommes. Après une phase de poules plus intense que les années passées, deux représentants français sur trois ont franchi l’obstacle. Il s’agit du PSG, qui est parvenu à terminer premier d’un groupe particulièrement relevé avec Liverpool et Naples, et de l’OL, qui n’a pas perdu un match et l’a emporté sur la pelouse de Manchester City. Nous tairons le parcours désastreux de l’AS Monaco, éliminé sans gloire de toute compétition européenne. Place donc au tirage au sort des huitièmes de finale, moment clé de la compétition. Si le PSG est un habitué à ce stade de la compétition, l’OL le redécouvre pour la première fois depuis la saison 2011-20012 (où il avait été tristement éliminé par l’APOEL Nicosie).

Et le club rhodanien aura fort à faire puisqu’il sera opposé au FC Barcelone de Lionel Messi et Ousmane Dembélé. Une grosse affiche donc et un sacré défi pour les hommes de Bruno Genesio, qui seront d’ailleurs privés de leur capitaine Nabil Fekir pour le match aller au Groupama Stadium. Le PSG a, de son côté, hérité de Manchester United. Un tirage qui apparaît abordable au regard des difficultés rencontrées cette saison par les Red Devils. Mais seront-ils dans le même état en février prochain ? C’est là toute la question.

Le tirage au sort a réservé quelques affiches prestigieuses. On pense par exemple à Atlético de Madrid-Juventus Turin ou à Liverpool-Bayern Munich. Les matches les plus ouverts semblent être Tottenham-Borussia Dortmund et AS Roma-Porto. Le Real Madrid et Manchester City s’en sortent bien en piochant respectivement l’Ajax Amsterdam et Schalke 04. Le spectacle sera en tout cas au rendez-vous !

Le tirage au sort des 8es de finale :

Schalke 04-Manchester City

Atlético Madrid-Juventus Turin

Manchester United-PSG

Tottenham-Borussia Dortmund

OL-FC Barcelone

AS Rome-FC Porto

Ajax Amsterdam-Real Madrid

Liverpool-Bayern Munich