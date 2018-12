« On se revoit jeudi ». Sur sa Une du jour, Il Corriere dello Sport est un brin taquin avec l’Inter Milan et le Napoli. Éliminés de la Ligue des Champions, Nerazzurri et Partenopei auront désormais rendez-vous le jeudi pour disputer la Ligue Europa. Et si les Lombards ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes après avoir été incapables de battre à domicile un PSV déjà éliminé, les hommes de Carlo Ancelotti peuvent, en revanche, avoir de gros regrets. Battus par Liverpool (1-0) à Anfield et à égalité de points avec les Reds (9), les Transalpins se sont fait sortir sur le fil.

En effet, les Scousers ont profité du règlement de l’UEFA pour griller la politesse au Napoli alors que les deux formations étaient à égalité parfaite dans plusieurs domaines :

a) plus grand nombre de points obtenus dans les matches de groupe disputés

entre les équipes concernées (3 chacun) ;

b) meilleure différence de buts dans les matches de groupe disputés entre les

équipes concernées (Liverpool a gagné 1-0 à Anfield, idem pour Naples au San Paolo) ;

c) plus grand nombre de buts marqués dans les matches de groupe disputés

entre les équipes concernées (1 but chacun) ;

d) plus grand nombre de buts marqués à l’extérieur dans les matches de groupe

disputés entre les équipes concernées (0 pour les deux) ;

si, après l’application des critères a) à d), plusieurs équipes sont toujours à

égalité, les critères a) à d) sont à nouveau appliqués exclusivement aux

matches entre les équipes restantes afin de déterminer leur classement final (9 buts pour les Reds contre 7 pour Naples).

Deux buts qui coûtent cher

Une élimination qui s’est donc jouée à deux buts près. Un scénario plus que cruel pour le Napoli qui n’a perdu qu’un seul match dans cette phase de poules (face aux Reds), alors que Liverpool s’est incliné à trois reprises (à Belgrade, à Paris et à Naples). Tout ça sans oublier plusieurs détails comme l’occasion énorme de Milik hier en fin de match, mais surtout le but encaissé face au PSG au Parc à la 93e minute et celui encaissé à domicile face à l’Étoile Rouge de Belgrade alors que l’équipe menait 3-0.

Pour se consoler, Naples pourra toujours se dire que Liverpool n’est pas la seule équipe à avoir réalisé cet exploit (le Dinamo Kiev avait doublé le Bayer Leverkusen en 1999/2000 dans des conditions similaires). De son côté, Carlo Ancelotti a déclaré à l’issue du match qu’il fallait rapidement basculer sur la Ligue Europa et ne pas ressasser. « Nous devons l’accepter, même si ça ne nous fait pas plaisir. Nous avons fait tout ce que nous pouvions dans ces six matches, voire même un peu plus. Il n’y a pas de regret. Il nous a manqué pas grand-chose et nous devons nous servir de ce sentiment d’amertume pour la Ligue Europa. C’est une compétition moins importante que la Ligue des Champions, mais elle est importante pour nous. » Reste à savoir si ses joueurs en auront la force.