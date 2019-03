L’Olympique Lyonnais joue son avenir européen mercredi au Camp Nou. Après avoir tenu en échec le FC Barcelone à l’aller (0-0), les Gones peuvent encore croire aux quarts de finale. D’ailleurs, interrogés en conférence de presse, Bruno Genesio et Nabil Fekir ont clairement diffusé l’idée que l’exploit était possible en terres catalanes. « On est conscient de nos forces, il faudra exploiter au maximum nos possibilités pour ne pas avoir de regrets à la fin du match », a glissé le coach rhodanien. Même son de cloche chez son capitaine.

« On vient pour gagner, on est des compétiteurs, on a des grands joueurs avec une certaine maturité, même si l’équipe est jeune, on vient pour jouer notre foot et on fera les comptes à la fin. On est confiant, même si on sait que ce sera compliqué », a lâché le champion du Monde 2018. Et pour croire en une qualification, les Rhodaniens ont un plan de jeu en tête. « Il faut jouer décomplexés, on n’a pas grand-chose à perdre, le Barça est favori, on va jouer de l’avant, sans peur, j’espère que demain ce sera un bon match. Il faudra être soudés, ensemble, faire plus d’efforts que d’habitude », a confié le milieu offensif de l’OL.

« On va tout faire pour centrer plus »

Son coach a abondé dans ce sens. « Il faudra jouer notre jeu, être libéré, on sait ce qui nous attend, on sait que ce sera dur, face à une des meilleures équipes européennes voire mondiales, on sait qu’on est capable de faire un exploit, on l’a déjà fait. Il faudra tout donner, faire plaisir à nos supporters et montrer qu’on est à notre place en venant chercher la qualification ici », a lancé le technicien lyonnais. Et pour ce faire, il a une petite idée derrière la tête. « On va tout faire pour centrer plus », a-t-il avancé, annonçant donc clairement que l’OL allait attaquer face aux Blaugranas.

« On a été un petit peu inhibé dans le jeu, on va prendre des risques pour poser des problèmes à cette équipe. (...) La qualification se jouera certainement en marquant. Je ne vois pas, de tirs au but. Il faudra prendre des risques calculés (...) pour aller marquer quand on aura le ballon. (...) Il faut se préparer à tout, être présents, organisés et solidaires dans les moments forts du Barça puis attaquer avec suffisamment de force pour leur faire mal », a-t-il conclu. Le ton est donné. À l’OL de jouer !