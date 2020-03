Les critiques ont souvent été acerbes ces dernières saisons. Depuis son arrivée au Paris SG, la faute à des blessures, Neymar n’a jamais vraiment pu peser dans les grands rendez-vous du club de la capitale en Ligue des Champions. Blessé lors du 8e de finale retour contre le Real Madrid (défaite 1-2 et élimination), le Brésilien n’avait même pas pu jouer face à Manchester United pour cause, là encore, de pépin physique.

Cette saison, la star de la Seleção était bel et bien là pour cette double confrontation face au Borussia Dortmund. Décevant à l’aller, le crack auriverde, qui avait regretté la gestion de son retour d’une lésion à la côte et, donc son manque de rythme, avait malgré tout trouvé le moyen d’inscrire ce but si important à l’extérieur. Ce mercredi soir, dans un Parc des Princes vide pour cause de huis clos, sans être brillant, il a mis les siens sur orbite en ouvrant le score de la tête sur un corner d’Angel Di Maria.

Un leader d’équipe

En l’absence de Kylian Mbappé, malade, au coup d’envoi, le n° 10 du PSG a pris ses responsabilités ballon au pied, et ce, malgré une douleur à l’épaule persistante suite à une chute en début de rencontre. Certaines de ses accélérations et de ses passes ont fait mal à la défense du club de la Ruhr. Son repli défensif a inspiré ses partenaires. Un match de patron à défaut d’être étincelant. Le match dont son équipe avait besoin pour passer grâce à sa victoire (2-0). « C’est un buteur, un joueur important pour l’équipe, que ce soit lui qui marque, c’est encore mieux. Tant mieux pour sa confiance », a confié Presnel Kimpembe en fin de rencontre.

Thomas Tuchel, interrogé par Viasport, a également salué la prestation de son poulain, également à l’origine de l’expulsion d’Emre Can en fin de match. « C’est facile avec lui, il répond toujours présent pour les gros matches, il vit pour ça, il adore la pression, il a la capacité à supporter la pression, il peut porter cette équipe, il l’a fait ce soir (mercredi), c’était excellent, il peut faire encore mieux parce qu’il n’est pas encore à son meilleur après ses blessures », a expliqué le technicien parisien. Le PSG ne demande qu’à voir.