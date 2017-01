Monaco a vécu une première partie de saison rêvée. Deuxième de Ligue 1 avec la meilleure attaque d’Europe, l’ASM s’est aussi qualifiée pour les 8es de finale de la Ligue des Champions où une rencontre très attendue face à Manchester City l’attend. Si le club du Rocher en est là, c’est aussi qu’il a bien travaillé en amont et qu’il a effectué les bons choix cet été avec les départs de Luis Campos et de Claude Makelele, le maintien de Leonardo Jardim et le retour de Falcao.

Seulement les bonnes performances attirent forcément les regards et Monaco a la réputation de bien vendre ses joueurs à l’image du mercato d’été vécu il y a un an et demi. Ferreira-Carrasco, Abdennour, Martial, Kondogbia, Kurzawa, pour ne citer qu’eux avaient plié bagages et rapporté une énorme somme d’argent à l’ASM. Avec son équipe jeune et pleine de promesses, le prochain mercato pourrait être du même genre.

Monaco aurait reçu des offres chinoises pour Falcao

Mais selon Vadim Vasilyev, Monaco est déjà en danger. Dans un entretien accordé à Canal Plus, le président délégué a reconnu que la Chine fait le forcing auprès d’un de ses cadres pour tenter de l’enrôler. Si le nom du joueur n’est pas cité, la chaîne cryptée affirme qu’il s’agit de Falcao. « La Chine est devenue un acteur très important avec les sommes qu’ils mettent sur les joueurs. Les Chinois sont sur un de nos joueurs. On résiste, je suis obligé de penser comme un dirigeant, pour le bien du club. Bien évidemment je veux garder les joueurs et gagner des trophées, mais il n’y a que très peu de clubs dans le monde qui peuvent résister à n’importe quelle offre. »

Auteur de 11 buts en 13 rencontres de Ligue 1, le Colombien revit cette saison sous les couleurs rouges et blanches. À bientôt 31 ans (il les aura le 10 février prochain), il possède encore une bonne cote sur le marché mais Monaco résiste jusqu’à maintenant. En attendant, Vasilyev veut protéger les arrières du club en prolongeant ses jeunes pépites. « J’ai déjà dit à mes collègues européens dans les clubs importants que ce n’est pas la peine d’essayer. (...) Je viens de prolonger Fabinho, nous sommes en train de prolonger Bakayoko, Lemar, Germain. » Et les revendre encore plus cher après ?