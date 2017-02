Le 1er novembre dernier, il était encensé de toutes parts. Mesut Özil venait alors d’inscrire un but phénoménal, et décisif, face à Ludogorets Razgrad en Ligue des Champions. Cette action de classe mettait en lumière son excellente année 2016 et laissait les gens circonspects quant à son absence de la liste des 30 nommés pour le Ballon d’Or. Mais l’oubli peut se justifier par l’irrégularité chronique de l’Allemand. Capable d’être merveilleux sur le pré comme totalement transparent, il n’apporte pas de garanties à ses différents entraîneurs.

Actuellement, avec Arsenal, il traverse, comme son équipe, une mauvaise période. Aligné systématiquement par Wenger, qui adore sa patte gauche, Özil déçoit quasiment à chaque sortie depuis un mois. À tel point que la grogne monte, chez les supporters, mais aussi au sein du vestiaire, assure le Daily Telegraph. Après la défaite contre Chelsea, plusieurs joueurs auraient fait part de leur étonnement de voir l’Allemand perpétuellement titularisé malgré ses performances décevantes, alors que des éléments offensifs comme Danny Welbeck et Olivier Giroud attendent sur le banc de touche.

Ballack lui conseille de partir, Draxler le drague

Pendant qu’Alexis Sanchez se montre indispensable (15 buts, 8 passes décisives en Premier League), Özil peine à être décisif (5 buts, 4 passes décisives), bien loin de ses 19 passes décisives délivrées la saison passée en championnat. Or, les deux hommes se trouvent dans la même situation contractuelle (juin 2018) et ne parviennent pas pour l’instant à s’entendre avec Arsenal. Michael Ballack, l’ancien international allemand, a même encouragé Özil à quitter les Gunners pour venir gagner des titres au Bayern Munich.

Tout juste arrivé au Paris SG, Julian Draxler, son compatriote et partenaire en Nationalmannschaft, l’a lui aussi invité à quitter Londres pour le rejoindre dans la Ville lumière. « Un joueur allemand avec qui j’aimerais jouer au PSG ? Oui il y en a un mais j’ai peur de le mettre en difficulté si je le dis... J’aimerais voir Mesut Özil ici ! S’il a sa place au PSG ? Avec certitude oui ! Il peut jouer dans n’importe quelle équipe au monde. Donc s’il veut venir il est le bienvenu, en tout cas de mon côté... », confiait-il au micro de beIN Sports. Des idées pas si farfelues si jamais les négociations avec Arsenal n’aboutissaient pas.