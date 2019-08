C’est peut-être l’affiche du week-end en Europe, et c’est en tout cas le match le plus intéressant de cette troisième journée de Premier League. Liverpool, candidat au titre et favori aux côtés de Manchester City, accueille une équipe d’Arsenal qui veut jouer les outsiders. S’il est encore très tôt dans la saison, cette rencontre devrait nous apporter quelques éléments de réponse aux questions suivantes : Arsenal peut-il se mêler à la course au titre cette saison et se frotter avec le gratin du football anglais ? Le Liverpool d’après sacre européen a-t-il toujours aussi faim ?

Pour l’instant, ça a plutôt bien commencé pour les deux équipes. Les Reds et les Gunners sont les deux seules équipes à avoir fait le plein de points pour l’instant, remportant leurs deux premières sorties en championnat. Les premiers sont venus à bout de Norwich (4-1) et de Southampton (2-1), alors que les deuxième en ont fait de même face à Newcastle (1-0) et Burnley (2-1), avec un Ceballos séduisant et un duo Lacazette-Aubameyang déjà à un excellent niveau.

L’APL titulaire côté Arsenal ?

Pour ce match, les deux tacticiens vont sans surprise sortir l’artillerie lourde. Jürgen Klopp devra toujours composer avec Adrian San Miguel dans les cages, Alisson étant blessé. Le portier espagnol aura du beau monde pour le protéger, avec ce quatuor Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk et Robertson. Au milieu, Henderson, Fabinho et Milner assureront l’animation offensive, avec ce désormais célèbre trio composé de Salah, Firmino et Mané aux avant-postes qui donnera du fil à retordre à la défense londonienne.

Côté gunner, Leno devra protéger les cages. Maitland-Niles et Monreal auront pour consigne de sécuriser les côtés, alors que David Luiz et Sokratis devront faire la loi dans leur surface. Dans l’axe, Guendouzi et Xhaka vont faire le sale boulot, pour laisser de la liberté à Dani Ceballos. L’Espagnol devra distiller des ballons à Alexandre Lacazette, Pierre-Emerick Aubameyang et Nicolas Pépé, qui pourrait enfin être titulaire si on se fie aux médias anglais. Coup d’envoi à 18h30 !

