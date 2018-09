En début d’après-midi, Fulham et Watford se sont neutralisés 1-1 en ouverture de la sixième journée de Premier League. Un peu plus tard, à 18h30, ce sera au tour de Tottenham de défier Brighton sur la pelouse des Seagulls. Mais pour le moment, c’était Manchester City, Liverpool et Manchester United qui jouaient. Quatre jours après avoir battu le PSG 3-2 à Anfield, et après avoir enchaîné cinq victoires consécutives en championnat, Liverpool recevait Southampton. C’était après que les supporters aient entonné le mythique hymne du club "You’ll never walk alone" que le match se lançait. Le début de match était en faveur des Reds qui contraignaient les Saints à rester dans leur partie de terrain, mais cette domination restait stérile. À la 9e minute, Salah partait en contre-attaque et décalait Mané côté droit. Son centre était contré par un défenseur de Southampton et finissait en corner. Juste après, Liverpool trouvait l’ouverture sur un but gag. Shaqiri, après un joli crochet, frappait au but. Son tir était contré par Hoedt et finissait au fond des filets (10e, 1-0).

Onze minutes plus tard, les joueurs de Jürgen Klopp faisaient le break grâce à Matip. Sur corner, le défenseur central s’élevait plus haut que tout le monde et poussait le ballon au fond des filets (2-0). Juste avant la fin de la première mi-temps, Shaqiri était à la baguette sur un coup franc à 25 mètres provoqué par Salah. La frappe du Suisse touchait la barre transversale et venait ensuite mourir sur la ligne. L’Égyptien se jetait pour pousser le ballon au fond des filets (45e+3, 3-0). Au retour des vestiaires, Klopp décidait de sortir Shaqiri pour faire rentrer James Milner qui avait été excellent face au PSG. Quelques minutes plus tard, Van Dijk quittait le terrain sous les applaudissements des supporters de Liverpool remplacé par Gomez (55e). La deuxième période était beaucoup plus calme. Les joueurs de Liverpool gardaient le pied sur le ballon et géraient leur avance de trois buts. Salah pensaient avoir marqué un doublé à la 88e minute, mais son but était logiquement refusé pour une position de hors-jeu. Avec cette victoire 3-0, Liverpool continue sa marche en avant et reprend provisoirement la tête de la Premier League en attendant le match de Chelsea contre West Ham (demain à 14h30).

Manchester City se relance, United tenu en échec

Après une défaite surprise face à l’Olympique Lyonnais (1-2) mercredi dernier pour son premier match de Ligue des champions, Manchester City s’est relancé cet après-midi face à Cardiff (0-5). Les Citizens ouvraient le score par un but de l’inévitable Aguero à la 32e minute. Trois minutes plus tard, Bernardo Silva doublait la marque. Juste avant la mi-temps, Gundogan marquait également grâce à une passe décisive de Sterling (45e). En deuxième mi-temps, Mahrez trouvait pour la première fois de la saison le chemin des filets (67e). L’Algérien marquait à nouveau juste avant la fin de la rencontre (89e). La première journée de Ligue des champions s’est mieux passée pour Manchester United que City. En effet, la victoire 3-0 à Berne a fait du bien aux hommes de José Mourinho. Et les Mancuniens continuaient sur le même rythme pour leur réception de Wolves. Ils ouvraient le score à la 19e minute. Pogba délivrait une passe décisive à Fred. Mais au retour des vestiaires, après 5 matches cette saison, l’ancien Monégasque Moutinho marquait son premier but en Premier League et permettait aux Wolves d’égaliser (53e, 1-1). Avec ce match nul, les Red Devils pointent à la 5e place du championnat.

Dans les autres matches de l’après-midi, Leicester recevait Huddersfield. Ces derniers ont d’abord ouvert le score à la 6e minute par l’intermédiaire de Jorgensen. Les Foxes recollaient au score avec un but de Iheanacho à la 20e minute. En deuxième période, ils allaient même passer devant au tableau d’affichage avec une réalisation du jeune Maddison à la 66e minute. Peu après à la 76e minute, Vardy portait le score à 3-1 en faveur de Leicester. À Burnley, Vydra trouvait le chemin des filets la 38e minute face à Bournemouth. C’était ensuite Lennon qui venait doubler la marque juste avant la mi-temps (41e). Puis Barner marquait un doublé pour porter le score à 4-0 (84e, 88e). Enfin, Crystal Palace recevait Newcastle. Les deux équipes ne sont pas parvenues à marquer et se sont quittées sur un score nul et vierge.

Les résultats de l’après-midi :

Burnley 4-0 Bournemouth : Vydra (38e), Lennon (41e) et Barnes (84e et 88e) pour Burnley

Cardiff 0-5 Manchester City : Aguero (32e), B. Silva (35e), Gundogan (45e) et Mahrez (67e et 89e) pour Manchester City

Crystal Palace 0-0 Newcastle

Leicester 3-1 Huddersfield : Iheanacho (20e), Maddison (66e) et Vardy (76e) pour Leicester ; Jorgensen (6e) pour Huddersfield

Liverpool 3-0 Southampton : Shaqiri (10e), Matip (21e) et Salah (45e+3) pour Liverpool

Manchester United 1-1 Wolves : Fred (19e) pour Manchester United ; Moutinho (53e) pour Wolves