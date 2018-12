Pour le compte de la 18ème journée de Premier League, Chelsea recevait Leicester à Stamford Bridge. A deux points du podium, les Blues pouvaient mettre la pression sur Tottenham en cas de succès. A cette occasion, Maurizio Sarri alignait son traditionnel 4-3-3 avec le trio Pedro, Hazard, Willian en attaque. Côté Foxes, Claude Puel optait lui aussi pour un 4-3-3 et s’appuie sur le trio Vardy, Maddison, Albrighton en pointe. Il fallait attendre le quart d’heure de jeu pour entrevoir une première opportunité pour les Blues. Sur un corner frappé par Willian, Pedro au premier poteau déviait le cuir de la tête, mais David Luiz trop court ne pouvait convertir l’offrande. Chelsea pensait ouvrir le score juste après la demi-heure de jeu. Aux abords de la surface, Pedro alertait Hazard, Maguire se trouait et laissait l’international belge filer au but. Mais ce dernier voyait sa tentative heurter la transversale (32e). Les Foxes se procuraient leur première grosse opportunité avant la pause. Ndidi aux abords de la surface décochait une lourde frappe et obligeait Kepa à détourner en corner (41e).

Chelsea poussait en fin de premier acte, Willian (42e) et Jorginho (44e) obligeaient Schmeichel à s’employer. Au retour des vestiaires, Leicester ouvrait le score sur une superbe contre-attaque. Maddison à l’entrée de la surface servait parfaitement Vardy qui ajustait de près Kepa (0-1, 50e). Sonnés, les hommes de Maurizio Sarri essayaient de relever la tête. Bien lancé par Kovacic, Eden Hazard butait sur Schmeichel (58e). Leicester manquait le KO sur un centre distillé par Albrighton, Kepa captait mal le cuir, Vardy talonnait mais Azpilicueta repoussait la tentative de l’attaquant anglais (65e). Dans les ultimes secondes, N’Golo Kanté lançait dans la surface Alonso dont la frappe heurtait le montant et longeait la ligne des buts de Schmeichel (90e). Les Blues cédaient une nouvelle fois cette saison et manquaient l’opportunité d’accrocher le podium.

Manchester City craque face à Palace

De son côté, Manchester City accueillait Crystal Palace et devait absolument l’emporter pour rester au contact de Liverpool. Si Pep Guardiola s’appuyait sur son indéboulonnable 4-3-3, Fernandinho était absent de la feuille de match et Aguero, Mahrez ainsi que De Bruyne démarraient sur le banc. Stones se voyait ainsi repositionner au milieu de terrain. Après avoir ronronné pendant plus de vingt minutes, le champion d’Angleterre ouvrait enfin le score. Fabien Delph sur la gauche distillait un excellent centre pour Gundogan au point de penalty. La tête du milieu allemand trompait Guaita (1-0, 27e). Les Citizens se faisaient surprendre six minutes plus tard sur une belle frappe croisée signée Schlupp (1-1, 33e). Deux minutes plus tard, les hommes de Pep Guardiola craquaient une nouvelle fois. Sur un coup-franc mal négocié par la défense mancunienne, Townsend expédiait une superbe reprise de volée dans la lucarne d’Ederson (1-2, 35e).

Le cas des Citizens ne s’arrangeait pas au retour des vestiaires. Palace obtenait un penalty suite à une faute de Kyle Walker. Milivojevic convertissait l’offrande (1-3, 52e). Un scénario catastrophique pour Manchester City qui ne parvenait pas à percer le coffre fort de Crystal Palace. Fraîchement entré en jeu, Kevin De Bruyne sur la droite voyait son centre-tir tromper Guaida (2-3, 85e). Dans les autres matchs de l’après-midi, Bournemouth s’imposait (2-0) face à Brighton grâce à un doublé de Brooks (21e, 78e). De son côté, Huddersfield chutait sur sa pelouse face à Southampton (1-3). Redmond (15e) ouvrait le score pour les Saints. Ings (41e) sur penalty corsait l’addition. Billing (58e) réduisait le score pour Huddersfield mais Obafemi (70e) scellait la victoire des siens. A Saint-James Park, Newcastle recevait Fulham. Les hommes de Claudio Ranieri ramenaient un précieux résultat nul dans leur quête de maintien. Enfin, West Ham au stade Olympique de Londres accueillait Watford. Les Hornets s’imposaient sur un penalty de Deeney (28e) et une réalisation de Deulofeu en fin de match.

Les résultats de l’après-midi

Chelsea 0-1 Leicester : Vardy (50e) pour Leicester

Bournemouth 2-0 Brighton : Brooks (21e,78e) pour Bournemouth

Huddersfield 1-3 Southampton : Billing (58e) pour Huddersfield ; Redmond (15e), Ings (41e, sp), Obafemi (70e) pour Southampton

Manchester City 2-3 Crystal Palace : Gundogan (27e), De Bruyne (85e) pour Manchester City ; Schlupp (33e), Townsend (35e), Milivojevic (52e, sp) pour Crystal Palace

Newcastle 0-0 Fulham

West Ham 0-2 Watford : Deeney (28e, sp), Deulofeu (88e) pour Watford