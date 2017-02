Gerard Deulofeu est probablement le jeune joueur espagnol qui a suscité le plus d’attentes ces dernières années. Avec les équipes de jeunes espagnoles et barcelonaises il a collectionné les trophées individuels, comme celui de MVP de l’Euro U19 en 2012 par exemple, remporté par l’Espagne, ou celui de meilleur joueur de la Liga Adelante (D2 espagnole) à l’issue de la saison 2012/2013. Sa qualité technique et sa facilité à éliminer des adversaires lui permettaient de faire des carnages sur les flancs, et il était également à l’aise à la finition. La preuve, il est meilleur buteur de l’histoire des U21 espagnols (16 réalisations) et ce sans jouer en pointe. Mais quand il a fallu franchir un palier, il n’a pas su, ou n’a pas été mis dans les conditions pour le faire. À l’été 2013, à cause de la concurrence trop importante dans l’effectif alors dirigé par Tito Vilanova, il est prêté à Everton.

Chez les Toffees, il alterne le bon et le moins bon, et sans réussir à enchaîner de façon régulière, il laisse entrevoir qu’il est un diamant à polir. De retour à Barcelone en fin de saison, les supporters s’attendaient à le voir remplir un rôle de joker de luxe. Seulement, Luis Enrique, fraîchement arrivé sur le banc du Camp Nou, ne comptait pas sur lui. Il passe la saison 2014/2015 en prêt du côté de Séville, où il n’entre pas dans les plans d’Unai Emery. Des problèmes de comportement, une concurrence très importante et un apport défensif bien trop maigre. Pas de quoi convaincre Barcelone de le garder dans son effectif, d’autant plus que dans le même temps, la MSN est à son apogée. Il revient donc à Everton pour la saison 2015/2016, mais cette fois en transfert définitif. Sans être indiscutable, il montre de belles choses, et termine notamment meilleur passeur décisif U23 d’Europe avec 9 passes décisives en Premier League. Mais ce début de saison 2016/2017 se passe moins bien que prévu, et il joue peu. C’est alors que l’AC Milan se présente en janvier...

Le duo Suso-Deulofeu fait déjà saliver l’Italie

Dans une équipe très jeune et en reconstruction, le Catalan avait là une opportunité en or pour relancer sa carrière et enfin s’imposer définitivement dans une équipe. Il débute le 29 janvier contre l’Udinese, entrant en cours de jeu, et a fait belle impression. Il a ensuite démarré les quatre rencontres suivantes, et s’est déjà montré décisif. Il s’est notamment distingué contre Bologne, lors de son troisième match, avec une superbe action individuelle conclue par un caviar pour Pasalic, qui a permis à Milan de l’emporter 1-0 à la 89e minute alors que les Lombards jouaient à 9 ! Dimanche soir, il a marqué le but de la victoire milanaise face à la Fiorentina. Aligné sur le flanc gauche de l’attaque milanaise aux côtés de Bacca et Suso bien que très mobile sur le terrain, il fait déjà l’unanimité.

« C’est un joueur de qualité qui correspond parfaitement à notre style », confiait son entraîneur Vincenzo Montella, qui a des projets pour lui, puisqu’il a notamment confié envisager de l’utiliser en tant que faux numéro 9, pour permettre à Ocampos de jouer sur un côté et profiter de la vitesse et de la finition de l’Espagnol en pointe, où Bacca ne semble plus convaincre. Les supporters milanais misent beaucoup sur l’association entre les deux ibériques Deulofeu et Suso (6 buts et 7 passes décisives cette saison). Ce dernier s’est d’ailleurs montré enchanté de retrouver son ancien coéquipier de sélection : « il a beaucoup de qualité, j’espère pouvoir faire de grandes choses avec lui dans cette équipe. Il y a longtemps que je ne jouais pas avec lui ».

La presse est à ses pieds

Si ses coéquipiers et son entraîneur sont unanimes à son sujet, c’est aussi le cas de la presse transalpine. La Gazzetta Dello Sport le comparait déjà à Roberto Baggio après son action décisive face à Bologne. Aujourd’hui, le quotidien italien affiche encore le n°7 en Une et en plus de l’avoir nommé joueur du match, met en avant ses efforts défensifs, lui qui a récupéré six ballons contre la Fio, et ce seulement quelques jours après que le principal intéressé ait déclaré devoir s’améliorer dans les labeurs défensives : « en plus de mon agressivité, je dirais que mes points forts sont le dribble et la rapidité. Ce sont mes meilleures armes. Et je veux bien signaler que je suis un garçon tranquille parce que je ne vis que pour le foot. Dans tous les cas, je dois progresser dans plein de domaines, surtout en phase défensive, il faut que je coure plus pour mes coéquipiers ».

Le site de fans PianetaMilan parlait lui déjà de véritable Deulomania la semaine dernière. Autant dire que le joueur formé à la Masia est déjà comme un poisson dans l’eau en Lombardie. Prêté jusqu’à la fin de saison sans option d’achat, nul doute que s’il continue de performer à ce niveau l’AC Milan souhaitera s’offrir ses services de façon définitive. Et le Barça pourrait bien être tenté de rapatrier le prodige, puisque les Blaugranas conservent toujours une option de rachat de 9 millions d’euros. Un cycle va se fermer avec le plus que probable départ de Luis Enrique, et Deulofeu pourrait bien enfin avoir l’opportunité d’intégrer l’équipe première du club, où les remplaçants de qualité sont rares dans le secteur offensif. À lui de confirmer ce très beau début d’année 2017...