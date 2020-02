En football, un transfert peut constituer une certaine délivrance pour les joueurs. En rejoignant l’Inter le 28 janvier dernier, Christian Eriksen (27 ans) a ressenti une réelle libération. Annoncé sur le départ de Tottenham depuis plusieurs semaines, le milieu danois s’est confié sur ses dernières semaines à Londres dans une interview accordée à BBC Sport. Le principal protagoniste, qui avait décidé l’été dernier de ne pas prolonger avec les Spurs, a dû composer avec un contexte pour le moins particulier. Des derniers instants délicats à gérer qui feraient presque occulter les cinq saisons et demie passées par Eriksen à Tottenham. « En Angleterre, quand vous avez un contrat court, c’est comme si vous deviez vous en aller tout de suite. Vous êtes parti. J’ai joué 30 matchs comme si c’était des matchs d’adieu », commente ainsi l’international danois.

En fin de contrat en juin prochain avec la formation londonienne, Christian Eriksen savait pertinemment que tout pouvait basculer à tout moment. Mais ce dernier n’a pas accepté le traitement de choc que lui a réservé l’opinion publique. Propulsé sur le banc des accusés, le natif de Middelfart a été confronté à multiples allégations notamment sur son comportement en interne. « Si vous avez un contrat court, vous êtes le mouton noir. J’ai porté le chapeau pour beaucoup de choses, j’ai été le "bad guy". J’ai lu que j’étais le méchant dans le vestiaire, que depuis que j’avais dit vouloir partir, je n’avais plus rien à faire là », confie ainsi le nouveau joueur de l’Inter visiblement affecté par ce qu’il considère comme un manque de discernement par les médias.

Christian Eriksen n’a pas apprécié les critiques

Outre la presse anglaise, les supporters des Spurs n’ont pas toujours été tendres avec le nouveau numéro 24 intériste. « Après ce que j’ai dit cet été, la question était juste ’Quand est-ce qu’il va partir ? A chaque match, c’était ’Va-t-il partir ? Va-t-il rester ?’ Bien sûr, beaucoup de gens en parlaient. (...) Même les supporters dans la rue me disaient ’Merci, au revoir et bonne chance’. Mais j’étais encore là. C’était un peu bizarre. Dans ma tête et pour mon corps, c’est une bonne chose que je puisse prendre un nouveau départ ailleurs », justifie ainsi Christian Eriksen. Si le milieu de terrain avait tranché depuis plusieurs semaines sur son avenir, José Mourinho qui a succédé à Mauricio Pochettino en novembre dernier, a dû composer avec la situation particulière du joueur. Les deux hommes ont d’ailleurs échangé sur les velléités de départ d’Eriksen. « Après avoir dit à Mourinho ce que je ressentais et ce que je voulais faire, il m’a juste dit d’être heureux et que je jouerai si besoin. J’ai pu faire la différence sur quelques matches », commente ainsi l’ancien joueur des Spurs.

Le coéquipier de Romelu Lukaku à l’Inter est également revenu sur les négociations qui se sont étirées en longueur entre Tottenham et l’Inter. Des tractations haletantes qui n’ont pas perturbées plus que cela le finaliste de la dernière Ligue des champions. « Je n’ai pas pensé que je partais avant que cela soit vraiment sérieux. Au final, cela dépendait de ce que voulait Tottenham et ce que l’Inter ou les autres clubs voulaient payer. Au final, vous êtes contrôlés par Tottenham. Vous êtes contrôlés par Daniel Levy. Il dit oui ou non. Vous essayez d’être le plus professionnel possible, et vous essayez de ne pas forcer les choses. » Une stratégie gagnante qui a permis à Christian Eriksen de ne pas gamberger. Le plus dur derrière lui, le milieu danois peut désormais se focaliser à 100% sur l’Inter. Homme pressé, son nouvel entraîneur Antonio Conte l’utilisait quelques minutes le lendemain de son transfert en Coupe d’Italie face à la Fiorentina. Avant d’enchaîner par une titularisation le week-end dernier face à Udinese (2-0) en Serie A. Des premières victorieuses qui laissent augurer un avenir radieux pour Christian Eriksen à l’Inter...