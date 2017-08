Blaise Matuidi à la Juventus Turin c’est une histoire vieille d’une année. Lors du dernier mercato estival, l’international français avait été tout proche de quitter le Paris Saint-Germain pour rejoindre la Vieille Dame après l’arrivée de Krychowiak à Paris. Pourtant , convaincu par Unai Emery, fraîchement débarqué en provenance du FC Séville, l’ancien Stéphanois avait décidé de rester une année de plus dans la capitale française et en Ligue 1.

Mais en ce début de saison, ce n’était plus pareil. En effet, Motta a prolongé son contrat avec le PSG et surtout, le milieu défensif tricolore n’a démarré aucun match avec la formation francilienne. À un an de la fin de son contrat, il était donc probable que celui qui a fêté ses 30 ans en avril dernier quitte le PSG où il était arrivé en provenance de l’ASSE en 2011 lors de l’année du rachat par QSI. La Juventus était toujours sur les rangs et a concrétisé en quelques jours cette arrivée.

Matuidi, un historique de l’ère QSI

C’est Sky Sport Italia qui a dégainé en premier en révélant que le joueur allait passer sa visite médicale le mercredi 16 après une offre de la Juventus Turin de 20 millions d’euros plus des bonus qui aurait convaincu le PSG. Contre Guingamp, Blaise Matuidi a donc joué son dernier match sous les couleurs du club de la Porte d’Auteuil et en a profité pour jouer quelques minutes avec Neymar et surtout fêter sa 400e dans le championnat de France.

« Le milieu de terrain s’est engagé avec le club italien dans le cadre d’un transfert définitif. Âgé de 30 ans, Blaise Matuidi restera comme une figure emblématique du Paris Saint-Germain de l’ère QSI. Arrivé au Club en 2011, l’international français (58 sélections, 8 buts) s’est distingué comme un acteur majeur de l’extraordinaire montée en puissance du Club sur les scènes nationale et internationale.Toutes compétitions confondues, Blaise Matuidi aura honoré à 295 reprises le maillot rouge et bleu, inscrivant 33 buts et délivrant 30 passes décisives. Il figure au 7e rang des joueurs comptant le plus grand nombre de matches disputés dans l’histoire des Rouge et Bleu », peut-on lire sur le communiqué publié par le PSG. La Juventus a également confirmé l’opération précisant que le coût total du transfert pourrait s’élever jusqu’à 30 M€ (20 M€ fixes + 10,5 M€ de bonus). Reste maintenant à Matuidi à s’imposer dans les clubs historiques en Serie A, championnat qu’il va découvrir seulement à un an de la Coupe du Monde en Russie, si les Bleus se qualifient.