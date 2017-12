Un nouveau départ. Après huit années en Premier League, puis un prêt au FC Séville la saison dernière, Samir Nasri était en quête d’un nouveau challenge. Très sollicité, le footballeur âge de 30 ans a finalement décidé d’opter pour le projet d’Antalyaspor. Il avait expliqué son choix il y a quelques semaines au micro du CFC sur Canal+. « J’ai fait treize ans au plus haut niveau, j’avais aussi besoin de couper, de partir autre part. Je n’ai jamais vu un pays avec autant de passion. (…) On a eu une discussion, mais ça a été assez bref, avec Marseille, avec Lyon, avec l’AC Milan, et puis il y a eu Besiktas, Galatasaray et Antalya. Le choix s’est fait assez naturellement : le Président a un projet très ambitieux, et le fait que Jeremy (Ménez) soit là, ça m’a aussi rassuré. Il a joué pratiquement le rôle d’agent et a été très insistant ».

Mais ce défi motivant pour les deux membres de la fameuse Génération 87 s’est rapidement transformé en cauchemar. En effet, la première partie de saison d’Antalyaspor est loin d’être une franche réussite. Le club est actuellement 14ème en Super Lig (4 victoires, 5 nuls et 8 défaites en 17 journées de championnat). Une crise sportive qui a entraîné deux changements d’entraîneur depuis le début de l’exercice 2017-2018. Riza Çalimbay puis Leonardo ont tous les deux été remerciés. D’un point de vue personnel, Samir Nasri a marqué 2 buts et délivré une passe décisive en 8 rencontres. L’ancien international tricolore n’a plus joué depuis le 26 novembre (6 matches). Et il n’est pas du tout certain qu’on le revoit de nouveau sous le maillot du club turc.

Nasri sur le départ

Ce lundi, L’Équipe annonce qu’Antalyaspor veut déjà se séparer de Samir Nasri. En proie à des difficultés financières (baisse de la subvention annuelle allouée par la mairie d’Antalya), l’écurie de Super Lig reprise par une direction intérimaire, suite au départ du président du club, va dégraisser. Tout comme son ami et coéquipier Jérémy Ménez, récemment approché par le Club América au Mexique, Nasri est poussé vers la sortie. Antalyaspor n’est plus capable d’assumer son imposant salaire. Ainsi, une résiliation de contrat serait ainsi envisagée par le club turc. Une mauvaise nouvelle pour l’ancien joueur d’Arsenal qui était très motivé par ce nouveau challenge.

Mais le joueur formé à l’Olympique de Marseille ne devrait pas rester très longtemps sur le marché, si bien sûr il trouve un accord pour résilier son contrat à l’amiable. Son profil mais aussi le fait qu’il puisse être disponible pour zéro euro pourraient alerter d’éventuels prétendants. Et il y en a déjà un qui s’est positionné récemment. En effet, le média turc AMK a annoncé que Galatasaray était très intéressé par le natif de Marseille. Les Stambouliotes seraient même disposés à passer à l’offensive très rapidement. Si Samir Nasri devrait quitter Antalyaspor d’ici les prochaines semaines, son aventure en Turquie pourrait ne pas se terminer pour autant. Affaire à suivre...