Mkhitaryan sacrifié pour Özil ?

On le sait depuis plusieurs mois déjà : José Mourinho aimerait chiper Mesut Özil à Arsenal cet hiver ou l’été prochain. Et le Special One est prêt à tout pour y arriver, même à sacrifier des membres de son effectif afin de laisser le champ libre à l’international allemand. À en croire le Mirror Sport ce matin, le technicien portugais aimerait vendre le milieu offensif arménien, Henrikh Mkhitaryan cet hiver. L’ancien joueur de Dortmund ne joue plus beaucoup à Manchester United et Mourinho l’a encore critiqué sur son rendement il y a quelques semaines. Les Mancuniens pourraient accepter une somme de 34 millions d’euros à en croire le tabloïd. À voir si le milieu de terrain est d’accord désormais.

Nasri et Evra dans l’oeil de Galatasaray

Comme toujours, la presse turque affiche en une ce matin de sacrés noms qui pourraient intégrer les rangs des principaux clubs du pays. Aujourd’hui, c’est au tour de Samir Nasri d’être en première page du quotidien AMK. L’ancien Marseillais, aujourd’hui à Antalyaspor, serait suivi par Galatasaray qui réfléchirait à passer à l’offensif. Nasri, auteur de deux buts et une passe décisive cette saison en huit apparitions, impressionne à chacune de ses sorties en Turquie. Mais il n’est pas le seul français à intéresser les dirigeants du club leader du championnat turc. Patrice Evra, viré de l’Olympique de Marseille le mois dernier après un coup de pied au visage d’un supporter, n’a pas mis un terme à sa carrière et souhaite un nouveau challenge pour 2018. Selon Fotomaç, Galatasaray réfléchirait.

Bataille Barça-Real Madrid pour Arthur

Comme annoncé depuis plusieurs semaines, le FC Barcelone est bien sur la piste du milieu offensif de Gremio, Arthur. Et encore ce matin, le nom de la pépite brésilienne s’affiche en une de Sport. Selon le quotidien, une délégation du club blaugrana va se rendre au Brésil la semaine prochaine afin de négocier les venues de Arthur, mais aussi de Yerry Mina, le défenseur central de Palmeiras. Mais pour Arthur, les choses ne seraient pas si simples. En effet, le quotidien Marca a joint le président du club de Gremio, Romildo Bolzan, pour parler du joueur. Et ce dernier a déclaré :« je n’ai reçu aucun appel du FC Barcelone pour Arthur. » Le journal ajoute que le milieu offensif aurait aussi été proposé au Real Madrid. Le signe d’une bataille entre les deux géants d’Espagne ?