Auxerre - Lyon : les compositions officielles

La suite après cette publicité

Début de la 24e journée de Ligue 1 avec l’affrontement entre Auxerre et l’Olympique Lyonnais à l’Abbé-Deschamps. Actuellement 19e du classement et donc relégable, le club bourguignon n’a toujours pas gagné le moindre match dans l’élite en 2023. En face, l’OL est 9e mais reste sur une série de 4 matchs sans défaite. Les Lyonnais arrivent en Bourgogne avec l’envie de surfer sur cette vague positive et de se rapprocher des places européennes. Cette rencontre est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Du côté des compostions d’équipes, Christophe Pélissier fait deux changements par rapport à l’équipe alignée la semaine passée face à Angers. Zedadka et l’ancien lyonnais Perrin sont titularisés, l’homme en forme Matthis Abline sera à la pointe de l’attaque. Chez les lyonnais, Franck Passi doit faire sans Alexandre Lacazette blessé, Moussa Dembélé est associé à Sarr. Virevoltant depuis quelques semaines, Cherki jouera en numéro 10 derrière ce duo. Enfin en défense on retrouve Lovren, Diomandé et Lukeba dans l’axe avec Tagliafico et Kumbedi en pistons.

À lire

Suivez la rencontre Auxerre-Olympique Lyonnais en direct commenté

Les compositions

Auxerre : Radu - Zedadka, Raveloson, Jubal, I.Touré, Mensah - B.Touré ©, Massengo - Perrin, Abline, Da Costa.

Lyon : Lopes - Diomandé, Lovren, Lukeba - Kumbedi, Caqueret, Tolisso ©, Tagliafico - Cherki - Sarr, Dembélé.