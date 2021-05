Nike dévoile le ballon de la Copa America 2021

À quelques semaines de la Copa America qui se déroulera en Argentine et en Colombie, FootyHeadlines révèle le ballon qui devrait être utilisé pendant la compétition, il s'agirait du « Nike Flight » !

Lors de la dernière Copa America, le « Nike Merlin » avait pris place mais depuis, l'équipementier américain a présenté le Nike Flight qui est un ballon révolutionnaire déjà utilisé en Serie A et en Premier League. Cette édition « Copa America » du ballon ne diffère pas de celles utilisées dans les championnats européens, seul le coloris est adapté à la compétition qui débute le 13 juin 2021. On retrouve ainsi un ballon au fond blanc avec des touches multicolores. Le logo Nike est rouge alors que le trophée et des inscriptions faisant référence à la 47ème édition de la Copa America et ses hôtes prennent également place.

On devrait retrouver les caractéristiques habituelles du Nike Flight avec la technologie « Aerowsculpt » et son design quasi sans couture qui modifie l'aérodynamisme et les trajectoires du ballon qui sont plus régulières et prévisibles. Le Nike Flight utilise aussi de l'encre 3D pour imprimer stratégiquement des « micro-volets » afin d'optimiser la stabilité aérodynamique. Enfin, la technologie « ACC » est également présente sur le ballon pour offrir un contrôle du ballon idéal dans toutes les conditions de jeu grâce à son revêtement spécial.

Comme les ballons Nike Flight de la Serie A ou de la Premier League, celui de la Copa America devrait être disponible autour des 130€ pour la version haut de gamme. Tous les autres Nike Flight sont disponibles sur Foot.fr.