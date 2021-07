Castore dévoile le nouveau maillot domicile de Newcastle United !

Quelques semaines après avoir annoncé sa signature avec Newcastle, Castore présente le maillot qu'Allan Saint-Maximin et sa bande arboreront à St-James' Park.

Après plusieurs saisons passées dans la seconde partie de tableau de la Premier League, les Magpies pourraient entrer dans une nouvelle ère avec l'arrivée de l'équipementier de la Mersey. En plein essor dans le monde du football après s'être attaqué à celui du tennis avec la signature de la superstar britannique Andy Murray, Castore mise sur la qualité de ses produits, sa créativité et son expertise pour se différencier sur un marché outrageusement dominé par Nike, adidas et Puma. Avec tout son savoir-faire, l'équipementier britannique sait justement comment lancer son partenariat de la meilleure des manières et dévoile pour cela un maillot domicile respectant l'ADN du club quadruple champion d'Angleterre.

Dans la plus pure tradition du club qui a vu passer de nombreux joueurs français comme Yohan Cabaye ou Hatem Ben Arfa, c'est une tunique aux bandes verticales noires et blanches qui sera portée à St-James' Park dès la rentrée. Pour la première fois depuis 1997, c'est un col boutonné qui se présente sur ce nouveau maillot pour apporter un côté vintage. Castore amène aussi un côté moderne avec ces bandes verticales bien plus larges qu'à l'accoutumée, comme lors de la saison 2019-2020. Comme depuis plusieurs années maintenant, une pointe de bleu ciel se présente sur le sponsor maillot. À l'intérieur, au niveau de la nuque, on retrouve l'inscription « Black And White Army » alors que des chaussettes noires et blanches ainsi qu'un short noir traditionnel accompagné d'une touche de bleu ciel complètent cette nouvelle tenue.