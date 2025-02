OL : le cas Lucas Perri prend déjà une tournure inattendue

Le mercato d’hiver a fermé ses portes il y a deux semaines dans l’Hexagone. Un marché qui a été particulier pour l’Olympique Lyonnais, qui était interdit de recrutement après décision de la DNCG. Malgré tout, les pensionnaires du Groupama Stadium ont réussi à plus ou moins contourner cette interdiction en obtenant le prêt gratuit de Thiago Almada, qui appartient à un autre club du groupe Eagle Football, à savoir Botafogo. Dans le même temps, quelques joueurs de l’effectif sont partis, de manière temporaire ou définitive. Ainsi, Maxence Caqueret, Saïd Benrahma, Mahamadou Diawara, Wilfried Zaha, Anthony Lopes et Gift Orban ont quitté le navire. Idem pour Adryelson et Jeffinho, qui étaient déjà prêtés ces derniers mois.

John Textor a également refusé des approches pour certains éléments, à l’image de Rayan Cherki, qui était tout proche du Borussia Dortmund. Georges Mikautadze, lui, a eu plusieurs clubs à ses trousses, dont Galatasaray. L’écurie turque a fait un énorme pressing pour tenter de le recruter afin de renforcer son attaque. En vain. Le pensionnaire de Süper Lig est aussi tombé sous le charme d’un autre joueur lyonnais. En effet, FotoMaç révèle que Lucas Perri (27 ans) est la priorité de Galatasaray, qui cherche un remplaçant cet été à Fernando Muslera. Ce dernier va s’en aller à l’issue de la saison 2024-25, après 14 années de bons et loyaux services.

Lucas Perri est déjà courtisé

Selon la publication turque, le Brésilien de l’OL, qui va être supervisé à plusieurs reprises jusqu’à la fin de la saison, est le premier nom sur la liste du club stambouliote. En cas d’échec, le plan B de Galatasaray se nomme Berke Özer (24 ans, Eyüpspor). Mais c’est bien Perri le choix numéro un. Et d’après FotoMaç, les Turcs y croient, eux qui pensent pouvoir convaincre l’OL, qui a des soucis financiers, et le joueur. Concernant le gardien, Fanatik ajoute que son agent était ces derniers jours à Istanbul, où il a déjà rencontré les dirigeants du club. Et la publication turque assure qu’il y a «une forte probabilité que le transfert soit finalisé l’été prochain.» Lucas Perri, qui est suivi depuis trois ans par Galatasaray, est donc surveillé de prêt.

Sous contrat jusqu’en juin 2028, le portier auriverde (30 matches, 10 clean sheets, 35 buts encaissés cette saison) a récemment été lié à Newcastle. Mais il avait répondu aux Magpies. «Cela fait un an que je suis ici. J’ai appris une nouvelle langue et à vivre dans une nouvelle ville, très belle. C’est un endroit incroyable. J’ai vécu des moments très spéciaux. J’espère que cette aventure va continuer. Je suis fier d’être ici et de jouer pour ce blason.» L’offensive de Galatasaray est visiblement plus sérieuse selon plusieurs publications turques, qui estiment que cette opération a de bonnes chances d’aller à son terme. La balle est dans le camp de l’OL, qui réfléchira certainement en cas de bonne offre, et du footballeur, qui risque d’avoir d’autres options sur la table dans les prochains mois. Une situation inattendue pour un élément qui est arrivé il y a un peu plus d’un an à Lyon et qui est seulement titulaire depuis l’été dernier.