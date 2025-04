PSG : la réponse cash de Dembélé sur le Ballon d’Or

Alors que le PSG tentera de définitivement valider son billet pour le dernier carré de la Ligue des Champions, mardi soir, contre Aston Villa, Ousmane Dembélé s’est présenté en conférence de presse. L’occasion pour le champion du monde 2018 d’évoquer sa forme étincelante et son efficacité retrouvée. «C’est un objectif d’être décisif, de marquer ou faire marquer. C’est là qu’on voit les grands joueurs, dans les matchs importants comme ça», a tout d’abord lancé Dembouz.

La suite après cette publicité

Relancé sur une possible victoire en Ligue des Champions et un Ballon d’Or à la clé, l’intéressé a cependant avoué se focaliser sur le collectif. «Il y a encore du chemin pour arriver à gagner la Ligue des champions. Mais ce qui me motive, ce sont les titres collectifs, offrir à ce club sa première Ligue des champions. On va y aller étape par étape». Voilà qui est dit !