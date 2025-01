Monaco connaît le prix à payer pour Mika Biereth

«Tout le monde sait que Folarin Balogun s’est blessé et va se faire opérer. Je pense que c’est nécessaire de recruter un nouvel attaquant parce que nous ne savons pas exactement la durée de l’indisponibilité de Folarin. Tout le monde sait qu’il ne nous reste que 2 attaquants, Breel Embolo et George Ilenikhena. Mais recruter au mercato d’hiver n’est pas chose simple et nous allons devoir trouver quelqu’un qui va nous aider. Je ne sais pas si nous allons pouvoir acheter quelqu’un. Vu la situation, un prêt serait peut-être plus pertinent. » À la mi-décembre au sortir d’une conférence de presse d’avant match, Adi Hütter expliquait qu’il devrait se passer de Falorin Balogun pour plusieurs mois.

Devant le calendrier infernal qui attend le club de la Principauté pour la deuxième partie de saison et le peu de solutions qui se proposent pour le coach monégasque, de nombreuses pistes ont été activées par Thiago Scuro et sa cellule de recrutement. Certaines plus sérieuses que d’autres d’ailleurs. Après avoir songé à recruter un joueur en prêt, on se dirige plus vers l’achat pur et simple d’un n°9 dès cet hiver. Et les pistes sont nombreuses en ce début de mercato. Pour l’ASM, l’objectif est simple, trouver le bon buteur, aller vite sans pour autant tomber dans la folie du mercato en surpayant un joueur. L’attaquant danois du Sturm Graz Mika Biereth est aujourd’hui une piste très sérieuse. Plutôt méconnu en France, cet attaquant très prometteur qui ne cesse de progresser depuis son arrivée à Graz il y a tout juste un an.

Mika Biereth en approche, Tolu Arokodare en alternative

Après 9 buts et 4 passes décisives en 22 matches pour sa première demi-saison avec le Sturm Graz, le Gunner signait définitivement chez les champions d’Autriche en titre. Comme un poisson dans l’eau dans son club, il confirme ses bons débuts en Tipico Bundesliga avec 11 buts et 5 passes décisives en 16 matches joués. En Ligue des Champions, après des débuts compliqués à l’image de son équipe, il reste sur deux buts en deux matches face à Girone puis face au LOSC. De quoi taper dans l’œil de l’AS Monaco qui est prêt à sauter sur l’occasion, d’autant que son profil d’attaquant de surface capable de peser sur les défenses et doté d’un sens du but très largement supérieur à la moyenne manque aujourd’hui cruellement au club de la Principauté.

Mais l’opération s’annonce très coûteuse pour le club de la Principauté puisque le club autrichien réclame 20 M€ pour libérer un joueur acheté définitivement l’été dernier contre un chèque de 4,7 M€. Un montant qui parait un peu élevé, même pour l’AS Monaco. En parallèle, le club de la Principauté travaille sur d’autres pistes telles que celle menant à Tolu Arokodare. L’attaquant nigérian de 24 ans, passé par Amiens, se révèle cette saison du côté de Genk en Jupiler Pro League avec 13 buts et 5 passes décisives en 20 apparitions.