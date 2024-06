Euro 2024 : la Suisse concède le nul contre l’Écosse mais se rapproche de la qualification

La 2e journée de la phase de poules de l’Euro 2024 a débuté et dans le groupe A, l’Écosse et la Suisse se retrouvaient ce mercredi pour une vraie bagarre. Alors que l’Allemagne a décroché son billet pour les huitièmes de finale en battant la Hongrie (2-0), la Nati pouvait en faire de même en cas de succès, tandis qu’un match nul serait peut-être suffisant pour la bande de Murat Yakin. Pour la Tartan Army qui avait sombré face aux Allemands (5-1), la volonté était de se racheter et de montrer un visage bien plus en adéquation à celui montré par la sélection sur les dernières années. Pour ce match, les Écossais poursuivaient en 5-4-1 avec Billy Gilmour qui apportait de la créativité au milieu tandis que Scott McTominay évoluait plus haut. Pour les Suisses, on notait le retour dans le onze du vétéran Xherdan Shaqiri.

Et la rencontre démarrait bien sur l’impulsion écossaise avec un Scott McTominay inspiré. Se procurant une première frappe (3e), le joueur de Manchester United allait faire dégoupiller les Suisses. Sur un contre éclair, Callum McGregor sur la gauche devant la surface servait en retrait Scott McTominay dont la frappe était déviée par Fabian Schär au fond des filets (1-0, 13e). Suprise, la Suisse ne s’attendait pas à un tel début de match et allait finir par répondre. Sur la gauche, Ruben Vargas faisait la différence dans son couloir et centrait en retrait vers la surface écossaise. Surpris, Angus Gunn concédait bêtement le corner (18e). Reprenant ses esprits, la Suisse parvenait à se montrer de plus en plus dangereuse et allait finalement être récompensée. Sur une perte de balle d’Anthony Ralston, Xherdan Shaqiri suivait bien et balançait un missile du gauche dans la lucarne gauche écossaise (1-1, 26e).

La Suisse a trop gâché pour s’imposer

Revigorée par ce but inscrit, la Nati allait insister pour renverser la partie. Silvan Widmer d’une lourde frappe passait proche de trouver le cadre (29e) avant que Dan Ndoye sur la gauche de la surface voit sa tentative être repoussée par Angus Gunn (32e). Cela semblait être partie remise pour le joueur de Bologne qui profitait d’un subtil piqué vers la surface pour passer devant Angus Gunn et marquer dans le but vide (34e), mais il était hors-jeu. L’Écosse reculait, mais Ché Adams obtenait une possibilité sur corner avec un tir capté par Yann Sommer (41e). Granit Xhaka frappait aussi de loin avant la pause, sans pour autant trouver le cadre (43e). Au retour des vestiaires, le rythme retombait doucement et la possession de la Suisse devenait très stérile.

Peu efficace, Dan Ndoye allait encore manquer une grosse occasion avec un tir à bout portant repoussé par Angus Gunn sur la gauche (59e). Alors que l’Écosse perdait Kieran Tierney sur blessure (61e), elle passait tout proche de prendre les devants. Sur un coup franc d’Andrew Robertson côté droit, Grant Hanley surgissait et déviait de la tête sur le poteau gauche d’un Yann Sommer médusé sur sa ligne (67e). Toujours aussi peu efficace, Dan Ndoye qui faisait la différence côté gauche allait encore manquer le cadre (78e). Les Helvètes pensaient alors chercher la victoire en fin de match, mais le but de Breel Embolo était refusé pour hors-jeu (82e). Sur coup franc en fin de match, Zeki Amdouni passait à nouveau tout proche de délivrer la Nati (90e). Finalement, le score n’évoluait plus et avec ce match nul 1-1, la Suisse renforce sa deuxième place avant d’affronter l’Allemagne pour la 3e journée. De son côté, l’Écosse gagne un point et garde espoir. Il faudra l’emporter face à la Hongrie dimanche prochain pour espérer finir deuxième ou dans les quatre meilleurs troisièmes.