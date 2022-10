Real Madrid - FC Barcelone : les compositions du Clásico sont tombées

Ce dimanche après-midi, le Real Madrid accueille le FC Barcelone pour le tant attendu Clásico au stade Santiago Bernabéu (Suivez la rencontre en direct sur notre live commenté). À égalité de points tout en haut du classement de la Liga (22 unités chacun), Madrilènes et Barcelonais nous offrent un beau duel à distance depuis le début de la saison. L'heure des comptes a sonné. Sûrs de leurs forces et encore invaincus cette saison toutes compétitions confondues, les Merengues font preuve de souveraineté depuis le mois d'août dans la lignée de la campagne de Ligue des Champions de la saison passée. Ce match est aussi une occasion pour les coéquipiers de Benzema de mettre un nouveau coup sur la tête du Barça dans le doute depuis quelques matchs. Bonheur au vainqueur qui prendra seul la tête du championnat. Qui dit gros match dit grosse équipe pour Ancelotti. Hormis l'absence notable de Thibault Courtois dans les buts, le technicien italien aligne un onze sans surprise. Alaba-Militão en défense centrale, Tchouaméni avec Kroos et Modric au milieu, Valverde et Vinicius Jr pour accompagner Benzema devant.

Xavi et ses hommes ne se déplacent pas à Madrid dans une bonne dynamique ce dimanche, les résultats et le contenu sont mitigés depuis une dizaine de jour du côté des Blaugranas. Avec deux succès 1-0 en championnat sur les deux dernières rencontres, le jeu avait été pointé du doigt. La dynamique plutôt négative s'est confirmée en Ligue des Champions contre un adversaire d'un niveau supérieur avec seulement un point pris contre l'Inter sur les deux matchs et une qualification en huitièmes de finale compromise après cette double confrontation. Les problèmes individuelles ont refait surface lors de ces deux matchs avec pour cibles notamment Busquets et Piqué. Pour refaire surface et lancé une nouvelle dynamique dans le jeu, Xavi continue de faire confiance au trio Dembélé-Lewandowski-Raphinha. Koundé fait son retour en défense centrale avec Eric Garcia. De Jong est titulaire.

Les compositions d'équipes

Real Madrid : Lunin - Carvajal, Militão, Alaba, Mendy - Modric, Tchouaméni, Kroos - Valverde, Benzema (cap.), Vinicius Jr.

FC Barcelone : Ter Stegen - Sergi Roberto, Koundé, Garcia, Baldé - De Jong, Busquets(cap.), Pedri - Dembélé, Lewandowski, Raphinha.

