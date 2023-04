FC Barcelone : Joan Laporta fracasse le Real Madrid !

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone vit des moments difficiles. Si les Catalans pointent en tête de la Liga et tout indique qu’ils seront sacrés champions d’Espagne, il y a plusieurs affaires qui éclaboussent le club en coulisses. Le cas Gavi, mais surtout cette affaire Negreira. Voici des mois que la presse espagnole dévoile des documents à charge sur le Barça, au compte-goutte, dans le cadre d’un possible scandale de corruption arbitrale. Des accusations dont s’est toujours défendu le club, malgré la publication de documents montrant que des millions d’euros avaient été versés, pendant des années, à l’ancien vice-président du comité des arbitres espagnols.

Ce lundi, le président du FC Barcelone Joan Laporta s’est exprimé devant les médias pour faire le point sur cette affaire qui passionne nos voisins espagnols. Documents en main, il a notamment tenu à montrer que le FC Barcelone a bien payé 7 millions d’euros pour des rapports et des conseils sur l’arbitrage, démentant toute accusation de corruption. Il a utilisé des formulations très fortes, expliquant notamment que « c’est l’attaque la plus féroce qu’a vécu le Barça dans toute son histoire », et que son club serait persécuté par les instances et les médias. « Le vice-président du CTA (comité technique des arbitres) n’avait aucune capacité pour influencer le résultat de matchs ni pour désigner les arbitres », a tenu à préciser l’avocat catalan.

À lire

Le PSG veut se séparer de 7 joueurs, le plan fou de Chelsea pour recruter Gavi

Laporta incendie les Madrilènes

Mais surtout, il a tenu à tacler le Real Madrid, qui s’est porté partie civile dans l’enquête de la justice. Le club de la capitale espagnole avait aussi publié un communiqué demandant que lumière soit faite sur cette affaire. « Il y a un club qui s’est porté partie civile, le Real Madrid. C’est un club qui, historiquement, a été favorisé par les décisions arbitrales. Un club qui a été considéré comme l’équipe du régime », a d’abord lancé Laporta, laissant au passage penser que c’est tout l’environnement pro-Madrid qui est derrière ce scandale.

La suite après cette publicité

« Il convient de rappeler que, pendant sept décennies, la plupart des présidents du CTA étaient d’anciens socios, anciens joueurs ou anciens dirigeants du Real Madrid. Pendant 70 ans, les gens chargés d’imposer la justice sur le terrain étaient des gens liés au Real Madrid. Que ce club estime être lésé est un exercice de cynisme sans précédent. J’ai confiance que la justice fasse tomber les masques et les mette à leur place », a ajouté le patron barcelonais. Des déclarations assez dures, alors que les relations entre les deux clubs étaient plus que cordiales ces dernières années, avec ce projet commun de Super League notamment. « Nous ne sommes pas dans le projet Super League à cause du Real Madrid, mais à cause de nos convictions. Le Real Madrid a fait un exercice de cynisme, et ça m’a beaucoup gêné. Je n’ai pas aimé leur hypocrisie, c’est un club historiquement favorisé par l’arbitrage », a ajouté Laporta. Le message est passé…