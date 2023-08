Luis Fernandez fait un pari sur l’avenir de Mbappé

La suite après cette publicité

À l’heure d’aujourd’hui, Kylian Mbappé est toujours un joueur du Paris Saint-Germain. Mieux, les relations entre le Bondynois et le club de la capitale semblent s’apaiser ces derniers temps, surtout depuis son retour dans le groupe. Buteur face au Toulouse FC le week-end dernier, l’attaquant du PSG devrait malgré tout animer la fin du mercato, avec un Real Madrid qui attend toujours de passer à l’action. Pour Luis Fernandez, ancien joueur, entraîneur, mais aussi directeur sportif de Paris, Kylian Mbappé parviendra tôt ou tard à trouver un accord avec son club pour pas qu’il ne reparte bredouille.

«C’est qu’il a un contrat… C’est la première chose à retenir. Je pense donc que cela va continuer, mais il est difficile de prédire ce qui peut arriver. Il a toujours dit qu’il voulait aller au Real Madrid pour pouvoir terminer sa dernière année à Paris et ensuite repartir. Il lui sera difficile de le faire en tant qu’agent libre car le PSG a son mot à dire dans cette situation. Ils l’ont payé 180 millions, ils lui ont fait un super contrat et ils ne veulent pas perdre le contact avec le joueur. Vous devez défendre le vôtre. Un club, ce n’est pas seulement payer. Je pense qu’ils trouveront un accord pour que le PSG ne reparte pas bredouille à son départ», raconte Luis Fernandez pour AS. Si les propos de l’ancien directeur sportif du PSG, devenu consultant, tiennent la route, nul ne sait ce dont l’avenir de KM7 sera fait. Ce qui est sûr, c’est que Luis Enrique peut, pour l’instant, compter sur un Mbappé revanchard après sa mise à l’écart durant l’été.