Lens-Nice : Khephren Thuram savoure la victoire des Aiglons

Leur victoire n’était pas un pronostic aisé ce samedi soir. Sur la pelouse du RC Lens, l’OGC Nice est reparti avec les trois points après une prestation aboutie où les Aiglons ont fait preuve de réalisme pour exploiter les erreurs lensoises. Un succès qui a également permis à Khephren Thuram d’inscrire son premier but de la saison. Pointé du doigt depuis plusieurs semaines pour un niveau moins étincelant que la saison passée, le milieu de 22 ans a rendu une belle copie et a fait taire ses détracteurs. A l’issue de la rencontre, le joueur formé à Monaco a savouré ce retour au premier plan.

«Une délivrance ? On peut dire ça, avoue Thuram. Ça faisait longtemps que l’on n’avait pas gagné, on a réussi à s’imposer contre une très belle équipe. Le match contre le PSG nous a fait du bien, car on a vu qu’avec de l’intensité, on pouvait se procurer des occasions. Un message aux supporters ? Il faut toujours nous soutenir. Dans les saisons, il y a toujours des moments difficiles, mais il faut que l’on soit un club uni. Ce soir, ils ont été derrière nous et c’est ce qu’on attend d’eux. Les critiques ? Ça fait partie du football. Ça faisait longtemps que j’attendais ce but. Tout le monde est content pour moi, on en parlait beaucoup au club et dans le vestiaire. C’est énorme.»