FC Barcelone : l'énorme coup de gueule d'Antoine Griezmann

Hier après-midi, au moment d’évoquer les enjeux de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et l’Istanbul Basaksehir, la nécessité pour le club de la capitale de terminer premier de son groupe avait été immédiatement soulignée. La raison ? Cela lui permettait d’éviter plusieurs adversaires redoutables. Et le FC Barcelone en faisait partie.

La suite après cette publicité

Leader de sa poule avec trois points d’avance sur la Juventus, le club blaugrana abordait son choc face à la Vieille Dame avec un avantage comptable certain, d’autant que les Catalans s’étaient également imposés 2-0 à Turin. Trois points d'avance et un goal-average particulier nettement favorable : tous les ingrédients étaient réunis pour passer une soirée sans encombre. Mais c’était compter sans la bande d’un certain Cristiano Ronaldo.

Griezmann invite ses coéquipiers à se bouger

Vainqueurs 3-0, les Bianconeri ont fait exploser le Barça et lui ont même ravi la première place du groupe. Un revirement de situation synonyme de nouvelle débâcle européenne pour une équipe espagnole déjà humiliée l’été dernier par le Bayern Munich (8-2). Visages fermés, têtes basses, les partenaires de Lionel Messi n’en menaient pas large au coup de sifflet final. Et face aux caméras, c’est Antoine Griezmann qui a pris la parole pour tenter de secouer les siens.

« En première période, ils nous ont roulé dessus, on a manqué de tout, d'envie, d'attitude, de courir, d'attaquer... On a tout fait de travers. En deuxième période, ils avaient l'avantage des trois buts, on a été un peu mieux, mais c'est un mauvais jour, un mauvais match. A qui la faute ? C’est de notre faute à nous les joueurs. C’est nous qui sommes sur le terrain. Il faut vouloir travailler et jouer. Il n’y a que comme ça qu’on ira de l’avant. Nous avons le niveau et le talent pour lutter pour des titres », a-t-il déclaré, avant de poursuivre.

Koeman est inquiet

« Nous savons courir mais il faut vouloir le faire à tous les matches. On peut toujours tenter d’aller trouver des excuses mais la seule manière de faire, c’est de travailler et d’arrêter de se chercher des excuses parce qu’on a laissé une très mauvaise image. Peu importe l’adversaire qu’on aura en huitième. Il va devoir venir ici et jouer contre le Barça. Nous devons prouver que nous voulons gagner la Ligue des Champions et la Liga en gagnant le prochain match. »

Interrogé plus tard, en conférence de presse, sur la sortie médiatique de son joueur, Ronald Koeman s’est dit inquiet. « Je suis préoccupé parce que j’ai vu une équipe sans confiance ni agressivité. Peut-être que c’est de la peur vu notre situation actuelle. Mais il y a suffisamment de qualité et nous devons afficher notre personnalité. Ils (les Turinois) l’ont prouvé plus que nous. » Ambiance…