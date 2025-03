Grèce : le club de Mathieu Valbuena crie à la corruption

Aujourd’hui sous les couleurs de l’Athènes Kallithea, Mathieu Valbuena réalise jusqu’à présent une saison honorable avec 3 buts et 4 passes décisives en 28 matches toutes compétitions confondues alors que son club lutte, lui, pour le maintien. Pour autant, la formation grecque, qui a concédé le match nul face à Volos (1-1) ce samedi, est sortie de ses gonds en publiant un cinglant communiqué. La raison ? Dénoncer la corruption et l’incompétence du football grec… «L’Athens Kallithea FC déclare publiquement que la prestation de l’arbitre Christos Vergetis lors du match d’hier (samedi) contre le Volos FC au premier tour de la phase de play-out de la Super League est un cas d’incompétence grave ou de corruption flagrante qui, dans les deux cas, est une honte pour la Super League. Ce n’est que le dernier exemple de ce que le club a dû endurer cette saison», a ainsi Ted Philipakos, président du club athénien depuis quatre ans.

Alors que le championnat hellénique est régulièrement entaché de soupçons de corruption ces dernières années, l’Athènes Kallithea a donc décidé de monter au créneau. «Nous ne pouvons plus rester silencieux face à la réalité. Il est tragique de continuer à laisser le football entacher la Grèce d’une image persistante d’incompétence ou de corruption. Les figures et acteurs les plus puissants de ce sport se disent patriotes, alors, difficile de comprendre qu’ils se satisfassent de cette situation», a d’ailleurs ajouté Ted Philipakos, évoquant enfin un retard «de trente ans sur les autres Championnats d’Europe» et demandant à un certain «Stéphane Lannoy, responsable des arbitres en Grèce, d’agir». Le message est passé !