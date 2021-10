La FifPro s'en prend à la FIFA concernant la Coupe du Monde tous les deux ans

D'après les informations du Journal Du Dimanche, la FifPro aurait envoyé un courrier à la FIFA pour dénoncer ses contacts informels (sans aucun membre du syndicat des joueurs professionnels) de capitaines de sélections dans le cadre de la réforme de la Coupe du Monde tous les deux ans. RMC Sport ajoute que le capitaine de l'Équipe de France Hugo Lloris n'a pas participé à ce sondage à la demande de la Fédération Française de Football.

Philippe Piat, président français du conseil mondial des joueurs, s'est d'ailleurs indigné de ses méthodes : « Ils nous prennent pour des imbéciles, ça ne peut plus durer. Ils mettent la pression sur tout le monde pour montrer que leurs idées ont des soutiens. Ça apporte de l'eau à leur moulin, mais ce n'est pas vraiment une consultation. » La FifPro n'est pas la seule instance du football à dénoncer ce nouveau projet de la FIFA : en effet, l'UEFA et la CONMEBOL devraient boycotter la compétition planétaire si la FIFA décide de passer à un format bisannuel. Un coup dur pour l'instance mondiale si les plus grosses nations européennes et sud-américaines n'y participent pas.