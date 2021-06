Argentine : Lionel Messi réagit à son nouveau record

Dans la nuit de lundi à mardi, l’Argentine s’est imposée face au Paraguay en Copa America (1-0). Une victoire qui permet d’abord aux coéquipiers de Lionel Messi (33 ans) de rejoindre les quarts de finale de la compétition, mais aussi au sextuple Ballon d’or de battre un record avec l’Albiceleste.

Lionel Messi a disputé son 147eme match avec l’Argentine et a donc égalé le record national de sélections de Javier Mascherano. Sur son compte Instagram, il a réagi à cet exploit. « C’est une autre victoire importante pour continuer à grandir. Je suis fier d’avoir pu porter le maillot bleu et blanc autant de fois que mon ami Masche (ndlr : Javier Mascherano) que j’aime, respecte et admire depuis toujours. »