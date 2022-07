Fonsinho : «le plus important, c’est de faire mon nom, essayer d’intégrer un club en Europe et après...»

La suite après cette publicité

Au Mans d'abord puis à Lille, et plus largement en Ligue 1, Gervinho (35 ans), aujourd'hui à Trabzonspor, a laissé d'excellents souvenirs en France. Son frère Fonsinho (25 ans) aimerait beaucoup marcher sur ses traces. «La France ? Pourquoi pas ! C’est mon souhait. Le foot en Europe irait à mes qualités. C’est juste que je n’ai pas encore eu l’occasion d’arriver. Mais j’espère qu’avec le temps, ça viendra», nous a-t-il lancé, pas dérangé par le poids du nom.

«C’est un avantage pour moi, oui. Le plus important, c’est de faire mon nom, essayer d’intégrer un club en Europe et après, je sais que ça va aller très vite.» Et pour parvenir à ses fins, l'ailier gauche, qui se décrit comme technique, rapide et physique, est prêt à reculer d'une marche. «La Ligue 2 ? Pas de soucis. Moi, je veux avoir ma chance en Europe et faire mes débuts, pour pouvoir prouver de quoi je suis capable», a glissé l'ex-international U20 ivoirien avant de continuer.

Deux envies assumées

«Je vais continuer à travailler en espérant que j’ai un club en Europe pour y tenter ma chance, y faire le boulot et arriver où je veux être. Là où le ballon m’enverra, je me dirigerai et il faudra faire le boulot.» Motivé, l'Ivoirien, qui avait été très sollicité sur le Vieux continent à l'époque où il évoluait à l'ASEC, présente l'avantage d'être libre de tout contrat depuis la fin de son aventure en Lybie, à Al-Ittihad.

Et après la Côte d'Ivoire (ASEC, Africa Sports), l'Égypte (Cleopatra, El Nasr) et donc la Lybie (Al-Ittihad, Al-Madina), et des expériences pas toujours simples, Alphonse Yao Kouamé rêve d'Europe pour, pourquoi pas, réaliser un de ses autres souhaits. «On n’en a pas encore parlé, mais c’est mon rêve de pouvoir jouer à côté de mon grand frère avant qu’il prenne sa retraite. Ce serait super», nous a-t-il avoué. Avis aux amateurs, l'ambitieux Fonsinho est motivé et ne demande qu'à le démontrer.