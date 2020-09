Leeds recrute Diego Llorente

Le début de saison de Marcelo Bielsa du côté de Leeds est déjà absolument dingue. Lors de la première journée, ses ouailles en ont passé trois à Liverpool, mais se sont inclinées de peu finalement (4-3). Lors de la seconde partie de la saison, ce sont les hommes d'El Loco qui se sont imposés 4-3 contre Fulham. Il fallait donc visiblement recruter en défense. C'est désormais chose faite !

« Leeds United est ravi d'annoncer la signature du défenseur Diego Llorente. Le joueur de 27 ans rejoint le club en provenance de la Real Sociedad club de la Liga pour un montant non divulgué. Le défenseur a signé un contrat de quatre ans à Elland Road, jusqu'à l'été 2024 », peut-on ainsi lire sur le communiqué fourni par Leeds en ce jeudi après-midi.

✍️ #LUFC are delighted to announce the signing of defender Diego Llorente from Real Sociedad