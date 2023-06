Le Real Madrid officialise le départ de Marco Asensio

La suite après cette publicité

C’était un dénouement plus que probable. Alors qu’il arrivait à l’expiration de son bail en juin prochain, le Majorquin était l’un des joueurs en fin de contrat les plus convoités et son avenir dans la capitale espagnole s’écrivait en pointillés. Finalement, dans un communiqué paru ce samedi aux alentours de 13h30, le club le plus titré en Ligue des Champions a annoncé le départ du joueur de 27 ans en fin de saison.

Présent au club depuis la saison 2013-2014, Asensio a joué 7 saisons avec la Maison Blanche et aura collectionné 17 titres dont 3 Ligue des Champions, 4 Coupes du Monde des Clubs et 3 Liga. Un palmarès spectaculaire qui l’a fait rentrer dans l’histoire du club mais également dans le coeur des supporters dont il a toujours été le chouchou surtout avant sa rupture des ligaments croisés en 2019. «Le Real Madrid tient à exprimer sa gratitude et son affection à Marco Asensio, un joueur qui a défendu notre blason et notre maillot pendant sept saisons. Nous, madridistas, n’oublierons jamais sa carrière et son comportement exemplaire pendant tout ce temps. Le Real Madrid est et sera toujours sa maison, et il lui souhaite, ainsi qu’à sa famille, bonne chance dans cette nouvelle étape.»

À lire

Real Madrid : Carlo Ancelotti prévient l’Arabie saoudite pour Karim Benzema

Le PSG toujours en pôle position

Moins titularisé par Carlo Ancelotti dans les grands rendez-vous cette saison, le joueur de 27 ans avait mal vécu ce déclassement qui s’était surtout articulé sur la scène européenne. Dans le onze seulement 18 fois lors de ses 50 apparitions cette saison, le joueur de 27 ans était remplaçant lors de toutes les rencontres à élimination directe en Ligue des Champions, mais aussi en demi-finale et en finale de Coupe du Roi. Comme l’annonçait la presse espagnole ces derniers jours, l’international ibérique ne manque pas de courtisans alors que le Real compte sur Brahim Diaz et Takefusa Kubo pour le remplacer au pied levé.

La suite après cette publicité

Pourtant, ces derniers jours, la presse espagnole annonce le PSG comme favori pour l’attirer. En effet, malgré le vif intérêt d’Aston Villa et d’Unai Emery, le joueur n’aurait pas été convaincu par la compétitivité du projet des Villans privilégiant un départ pour Paris. Même si rien n’est encore acté, ce transfert a de quoi enthousiasmer et faire des émules du côté des fans du PSG. D’une capitale à une autre, reste à savoir si Asensio saura rentrer dans le coeur des supporters parisiens tout en apportant une myriade de trophées comme il l’avait fait à Madrid.