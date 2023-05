Le PSG en pole pour enrôler Marco Asensio !

La suite après cette publicité

«J’aime jouer avec les meilleurs. S’il venait, on se comprendrait merveilleusement». Voilà ce que déclarait Marco Asensio, à l’heure où Kylian Mbappé était annoncé partant pour le Real Madrid. Si le Bondynois a finalement décidé de prolonger son aventure dans la capitale française, l’international espagnol (35 sélections, 2 buts) pourrait bien évoluer aux côtés de l’ancien Monégasque dans les prochaines semaines. Alors que son avenir à Madrid s’inscrit désormais en pointillé, le Paris Saint-Germain semble prêt à sauter sur l’occasion.

Comme annoncé par différente sources espagnoles, ce vendredi, Asensio devrait quitter le Real Madrid cet été pour des raisons sportives. En effet, l’ailier droit ne se sent plus central dans les plans de Carlo Ancelotti. Titularisé seulement 18 fois lors de ses 50 apparitions cette saison, le joueur de 27 ans était d’ailleurs remplaçant lors de toutes les rencontres à élimination directe en Ligue des Champions, mais aussi en demi-finale et en finale de Coupe du Roi. Auteur de 8 buts et 12 passes décisives depuis le début de la saison, le natif de Palma de Mallorca risque donc d’enflammer le prochain mercato estival.

Le PSG fonce sur Asensio !

À ce titre, ESPN révèle que le PSG serait désormais en pole pour recruter le Madrilène de 27 ans. Selon les dernières informations du média américain, Asensio est ainsi «en discussions avancées» avec le champion de France en titre. Par ailleurs, la proposition parisienne serait, aux yeux du joueur, la plus «tentante» par rapport à celles d’Aston Villa, de la Juventus ou encore de l’AC Milan. Déterminé à l’idée de façonner une nouvelle équipe autour de Kylian Mbappé, le club de la capitale dispose, qui plus est, d’un avantage de taille dans ce dossier.

La suite après cette publicité

Dans cette optique, comment ne pas évoquer la relation complice entre Jorge Mendes, représentant d’Asensio, et Luis Campos, architecte du mercato parisien. Reste désormais à savoir si les hautes sphères parisiennes parviendront à finaliser ce premier gros coup dans les prochains jours, à l’heure où le milieu de terrain uruguayen Manuel Ugarte (Sporting CP), également représenté par Jorge Mendes, est aussi visé. En cas de départ, l’ailier droit formé à Majorque laissera, quoi qu’il en soit, un souvenir mitigé. Celui d’un joueur auteur de 61 buts et 32 passes décisives en 285 matches mais qui n’aura jamais réellement confirmer le potentiel qu’on lui prêtait…