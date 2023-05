Marco Asensio devrait quitter le Real Madrid cet été

La suite après cette publicité

En fin de contrat en juin prochain, l’avenir de Marco Asensio est forcément un point central pour le Real Madrid. Alors que les prolongations de Luka Modric, Karim Benzema et Toni Kroos semblent actées, le dossier du numéro 11 madrilène irait dans la direction inverse d’après des informations de Relevo. En effet, d’après le média espagnol, Asensio devrait quitter le Real Madrid cet été pour des raisons sportives, l’ailier droit ne se sentant plus central dans les plans de Carlo Ancelotti. Titularisé seulement 18 fois lors de ses 50 apparitions cette saison, le joueur de 27 ans était remplaçant lors de toutes les rencontres à élimination directe en Ligue des Champions, mais aussi en demi-finale et en finale de Coupe du Roi.

Sollicité cet hiver par de grands clubs européens, parmi lesquels le PSG, Marco Asensio n’avait pas écouté ces propositions car son premier choix était le Real Madrid. Preuve qu’il ne s’agit pas d’une affaire pécuniaire, le joueur avait reçu une deuxième offre de contrat il y a un mois avec une nette revalorisation salariale et une durée de contrat qu’il pouvait décider. Déçu de voir que son entraîneur n’a pas plus compté sur lui, notamment dans les grands rendez-vous, l’international espagnol (35 capes, 2 buts) aurait alors décidé de plier bagage. Il serait désormais à l’écoute d’offres de grands clubs d’Angleterre et d’Italie, toujours à fond sur lui. Avoir un joueur dans la fleur de l’âge, auteur de 12 buts et 8 passes décisives cette saison au Real Madrid, et le tout gratuitement sera forcément une belle affaire pour l’équipe qui parviendra à l’attirer.

