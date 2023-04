Real Madrid : tout est bouclé pour la prolongation de Luka Modrić

Après Toni Kroos, c’est désormais bouclé pour Luka Modrić. L’international croate, arrivé au Real Madrid à l’été 2012, va bien rempiler pour une 12e saison chez les Merengues. Initialement sous contrat jusqu’à cet été avec le club madrilène, le Ballon d’Or 2018 y sera désormais lié pour une saison de plus, soit jusqu’en juin 2024.

La suite après cette publicité

AS indique ce jeudi que le génie de Zadar (sa ville natale en Croatie), s’est en effet entretenu avec Florentino Pérez pour lui exprimer son souhait de poursuivre son aventure chez le champion d’Europe. L’objectif de Modrić serait d’atteindre le cap symbolique des 500 matches disputés sous la tunique madrilène (il en compte actuellement 480), et de quitter le club sur la plus belle des notes. Malgré les avances d’écuries saoudiennes, désireuses de l’attirer cet été, le joueur de 37 ans a souhaité privilégier l’aspect sportif, lui qui se sent encore en forme et protagoniste du projet de Carlo Ancelotti.

À lire

Real Madrid : sept joueurs sont intransférables !