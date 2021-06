Euro 2020 : les deux buts de Karim Benzema en vidéo

Rapidement menés face à la Suisse de Seferovic (15e), les coéquipiers de Paul Pogba connaissent un huitième de finale plus compliqué que prévu. Balbutiant leur football, les Tricolores ont relevé la tête s'en remettant, coup sur coup, à Karim Benzema, l'homme providentiel des Bleus dans cet Euro 2020.

Profitant d'une belle remise du natif de Bondy, l'attaquant madrilène a, dans un premier temps, trompé Yann Sommer d'un subtil petit piqué du pied gauche avant de se montrer opportuniste au second poteau et libérer les Bleus d'un coup de casque rageur. Après son doublé face au Portugal, il en est désormais à 4 buts dans la compétition.

